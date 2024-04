„LOL“ Staffel 5 mit Otto Waalkes: Erste Folge jetzt kostenlos für alle

Seit dem 28. März läuft die fünfte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ bei Prime Video. Folge 1 ist jetzt kostenlos für alle freigeschaltet.

Wer einen Blick in die neue Staffel von „LOL“ werfen will, kann die erste Folge kostenlos auf YouTube streamen. Ein Amazon-Prime-Abo ist dafür also nicht notwendig. Der Streamingdienst veröffentlicht seit dem 28. März jeden Donnerstag zwei neue Episoden der erfolreichen Comedy-Show.

In der fünften Staffel sind folgende Promis dabei und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen: Olaf Schubert, Hazel Brugger, Torsten Sträter, Otto Waalkes, Elyas M’Barek, Ina Müller, Mirja Boes, Meltem Kaptan, Ralf Schmitz und Michael Kessler.

Für das aktuelle Jahr ist bereits eine weitere Ausgabe von „LOL“ geplant: ein Halloween-Special. Die erste Folge von Staffel 5 kann man hier sehen:

