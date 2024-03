„LOL“ bei Prime Video: Vorschau zur neuen Staffel mit Otto Waalkes – Start nächste Woche

In der neuen Staffel von „LOL: Last One Laughing“ bei Prime Video trainieren unter anderem Otto Waalkes und Ina Müller ihre Lachmuskeln. Ein erster Trailer stimmt darauf ein.

Seit 2021 gehört „LOL: Last One Laughing“ zu den größten Erfolgsshows von Amazon Prime Video. Basierend auf einem japanischen Format geht es darum, dass verschiedene Comedians darum kämpfen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer der Versuchung nachgibt, der fliegt raus. Wer am längsten durchhält, dem winkt am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck. Mittlerweile wurde das Konzept in mehreren Ländern und Märkten adaptiert. Moderiert wird der preisgekrönte deutsche Ableger von Michael Bully Herbig, der aktuell auch an einer Fortsetzung seiner populären Komödie „Der Schuh des Manitu“ arbeitet, welche 2025 in den hiesigen Kinos starten soll (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„LOL: Last One Laughing“ Staffel 5: Diese Promis sind dabei

Am 28. März wird nun die neue fünfte Staffel von „LOL“ bei Prime Video für alle Abonnenten erscheinen. Jede Woche will Amazon donnerstags eine Doppelfolge veröffentlichen. Die Weltpremiere der Staffel fand in dieser Woche in München statt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind dieses Mal Olaf Schubert, Hazel Brugger, Torsten Sträter, Otto Waalkes, Elyas M’Barek, Ina Müller, Mirja Boes, Meltem Kaptan, Ralf Schmitz und Michael Kessler. Ein erster Trailer, den Amazon in dieser Woche veröffentlichte, gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Episoden. Parallel dazu findet man auf YouTube einen neunminütigen Einblick in Staffel 5 als Preview.

Zu den prominenten Kandidaten der vergangenen Staffel zählten unter anderem schon Moritz Bleibtreu, Kurt Krömer, Martina Hill, Joko Winterscheidt sowie Anke Engelke und Bastian Pastewka, die mit ihren musikalischen Gesangseinlagen für virale Hits sorgten, darunter als Schlager-Duo oder auch als spanische Flamenco-Tänzer.

Für 2024 ist überdies bereits eine weitere Staffel des Formats angekündigt, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Ende Februar hatte Amazon einen Ausblick auf das Jahr gegeben und dabei mitgeteilt, dass im Herbst ein Halloween-Special von „LOL“ erscheinen wird. Zu dem bisherigen dreiteiligen Weihnachtsspecial gesellt sich also in diesem Jahr eine weitere Sonderausgabe der Show.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.