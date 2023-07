Magenta TV: Das sind die kommenden Highlights in der Megathek

Anzeige

Die Telekom hat diese Woche ihre Highlights für die kommenden Wochen und Monate bei Magenta TV vorgestellt. Darunter befindet sich eine neue Aufklärungsserie.

Ab dem 28. Juli geht es bei Magenta TV um das Thema Sex. Mit der österreichischen Serie „Sexplanation“ startet der Streaming-Anbieter eine neue Aufklärungsserie mit jeweils 15 Minuten langen Episoden. Im Zentrum soll dabei eine fiktive WG stehen, die alles miteinander teilen und sich über Themen rund um Liebe und Sex austauschen. Eine Moderatorin und verschiedene Expertenstimmen sollen das Geschehen wissenschaftlich einordnen.

Foto: 2023 Canal+

Magenta TV zeigt Doku über Ewald Lienen

Daneben kündigt Magenta TV ausgewählte Programm-Höhepunkte für den September an. So startet am 1. September in der Megathek das Drama „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ über den Terroranschlag im Pariser Club „Bataclan“. Vier Tage später gesellt sich die True-Crime-Serie „The Hunt for Raoul Moat“ hinzu, die einen Rachefeldzug in England im Jahr 2010 thematisiert.

Für den 7. September kündigt die Telekom die Sport-Dokumentation „Ewald Lienen – Eine griechische Tragödie an“. Das Original soll die Geschichte von Ewald Lienen und seinen Weg vom „Jahrhundertfoul“ bis zum Trainer des Vereins AEK Athen verfolgen. Abgerundet wird die Programmankündigung der Telekom von dem Luftpiraten-Thriller „Hostage“ aus Schweden. Ab dem 10. September kann man den Ableger des schwedischen Krimis „Stockholm Requiem“ auf der Plattform streamen.

Bis Ende September kann man sich außerdem die sogenannte „MegaSport Option“ mit Magenta TV, Sky und DAZN zum Sonderpreis sichern, wie DIGITAL FERNSEHEN am Dienstag berichtete.

Quelle: Telekom, filmcontact

