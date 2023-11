MagentaTV: Nächste „Walking Dead“-Serie kommt

Anzeige

Das nächste „The Walking Dead“-Spinoff startet demnächst bei MagentaTV. Mit „The Walking Dead: Daryl Dixon“ geht es ins zombieverseuchte Frankreich. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Drei „The Walking Dead“-Spinoffs hatte sich MagentaTV im Juli gesichert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nach „The Walking Dead: Dead City“ (Start: 13. Oktober) kommt am 8. Dezember „The Walking Dead: Daryl Dixon“ in die MagentaTV Megathek.

Jetzt hat der Streaming-Anbieter einen ersten Trailer zur ersten Staffel der Zombie-Serie veröffentlicht:

Das passiert in „The Walking Dead: Daryl Dixon“

Nachdem der orientierungslose Daryl an der französischen Küste angeschwemmt wird, landet er in der Obhut eines Klosters. Zusammen mit der selbstbewussten Nonne Isabelle (Clémence Poésy) und dem allseits als gesegnet geltenden Teenager Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) wird er auf eine wichtige Mission geschickt. Sie sollen sich auf den Weg in den Norden begeben, um den Außenposten des Klosters zu verteidigen, der als „das Nest“ bezeichnet wird. Im Gegenzug will der Orden dem gestrandeten Fremden helfen, zurück in die Vereinigten Staaten zu gelangen.

Doch auf der Reise kommt es bald schon zu Komplikationen, denn an jeder Ecke lauern Gefahren: Zum einen sind da die Beißer, oder in diesem Fall „die Hungrigen“, die sich weiterentwickelt haben und der Gruppe das Leben schwer machen. Aber auch der vermeintliche Erlöser Laurent hat weitaus mehr Feinde als vermutet. Unter den Widersachern ist unter anderem ein kampfbereiter Soldat, der eine persönliche Rechnung mit Daryl begleichen möchte.

Staffel 2 von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ soll 2024 erscheinen. Auch für diese Staffel gibt es bereits einen Teaser:

