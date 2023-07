„The Walking Dead“: MagentaTV sichert sich drei Spin-offs exklusiv

Anzeige

Drei Spin-Offs von „The Walking Dead“ kommen in den nächsten Monaten exklusiv zu MagentaTV.

Das „Mutterschiff“ „The Walking Dead“ ist für sich schon eine der meistgestreamten Serien Deutschlands gewesen. Zudem ist „The Walking Dead: Dead City“ der stärkste US-Cable Start des Jahres 2023 bislang. Etwas später als diese Serie kommen dann noch die Ableger „Daryl Dixon“ und „Rick und Michonne“ exklusiv zum TV-Angebot der Telekom.

MagentaTV somit Streaming-Heimat von insgesamt vier „The Walking Dead“-Ablegern

Alle drei Spin-Offs werden in Deutschland in der MagentaTV-Megathek synchronisiert oder im Originalton und in voller Länge zu sehen sein. Mit „Tales of the Walking Dead“ startete dort bereits im Februar ein weiteres Format aus dem Franchise.

Über „The Walking Dead: Dead City“ (abrufbar ab Oktober 2023):

Die erste der drei Serien folgt Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), die in ein post-apokalyptisches Manhattan reisen, das vor langer Zeit vom Festland abgeschnitten wurde. Die zerfallende Stadt ist voll von Toten und Bewohnern, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie und Gefahr, Schönheit und Schrecken gemacht haben.

Über „The Walking Dead: Daryl Dixon“ (abrufbar ab Ende des Jahres):

Daryl wird in Frankreich angeschwemmt und versucht nun herauszufinden, wie und warum. Die Serie verfolgt seine Reise durch ein zerrüttetes, aber widerstandsfähiges Frankreich. Die Verbindungen, die er auf seiner Reise knüpft, verkomplizieren jedoch seinen Plan.

Über „The Walking Dead: Rick und Michonne“ (abrufbar ab 2024)

Nachdem Michonne Rick jahrelang für tot geglaubt hatte, findet sie nun Hinweise die das Gegenteil beweisen könnten und begibt sich auf die Suche.Viel Zeit ist vergangen seit sich Rick und Michonne zuletzt gesehen haben. Das Leben in der Civic Republic hat ihn verändert.

Können die beiden noch einmal zu einander finden? Ist ihre Liebe nach all der Zeit noch stark genug, um sich gemeinsam gegen eine große Bedrohung zu stellen?

