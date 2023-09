Großes Staraufgebot bei MagentaTV

Anzeige

Bei MagentaTV gehen demnächst mehrere Serien und ein Spielfilm mit Starbesetzung an den Start.

Im November präsentiert MagentaTV gleich mehrere Titel mit prominenten Schauspielern. Am 22. November feiert die fünfte Staffel der preisgekrönten Serie „Fargo“ ihre Deutschlandpremiere bei MagentaTV, mit Jon Hamm aus „Mad Men“ in einer Hauptrolle. Die Handlung dreht sich um eine scheinbar gewöhnliche Hausfrau, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.

Auf dem Programm steht zudem die schwarze College-Komödie „Lucky Hank“ über einen Familienvater und Englisch-Professor in der Midlife-Krise. Die Hauptrolle übernimmt darin „Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk. Und die zweite Staffel der preisgekrönten Serie „Crime“ kommt zu MagentaTV, in der die Ermittler in Edinburgh Verbrecher jagen. Mit dabei ist „Mission: Impossible 2“-Schauspieler Dougray Scott. Zu den Neustarts gehört außerdem die französische Tragikomödie „Der Geschmack der kleinen Dinge“ mit Gérard Depardieu in der Rolle eines kriselnden Kochs.

Alle Titel sind für MagentaTV-Kunden exklusiv und ohne Zusatzkosten in der MagentaTV Megathek abrufbar.

„Der Geschmack der kleinen Dinge“ – ab 1. November

„Der Geschmack der kleinen Dinge“ ist eine Tragikomödie von Regisseur Slony Sow, in der Obelix-Schauspieler Gérard Depardieu und Kyozo Nagatsuka die Hauptrollen spielen. Gabriel Carvin, ein Sternekoch, ist beruflich erfolgreich, aber privat am Boden. Nach einem Herzinfarkt sucht er in Japan nach neuem Lebenssinn und versucht, eine offene Rechnung mit einem Ramen-Koch zu begleichen.

„Crime“, Staffel 2 – ab 3. November

In Staffel 2 der Emmy-prämierten Serie „Crime“ kehrt Detective Inspector Ray Lennox (Dougray Scott) in die Abteilung für Schwerverbrechen in Edinburgh zurück, um seine Genesung zu beweisen. Mit einem neu aufgestellten Team ermittelt Lennox in einem komplexen Fall rund um Rache und Identität. Die Suche nach Antworten führt sie durch Saunas, Crack-Höhlen und Nobelhotels, aber erst ein 30 Jahre zurückliegender Vorfall enthüllt die Wahrheit und zwingt das Team, seine Ermittlungsstrategie zu überdenken.

„Lucky Hank“, Staffel 1 – ab 17. November

„Lucky Hank“ basiert auf Richard Russo’s Erfolgsroman „Straight Man“ von 1997 und wird von Bob Odenkirk in der Hauptrolle und als Executive Producer präsentiert. Die Serie erzählt die Geschichte von William Henry „Hank“ Devereaux Jr., einem einstigen Wunderkind der Schriftstellerei, der in der Midlife-Krise steckt und als Englisch-Professor an einem finanziell schwachen College in Pennsylvania arbeitet. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als er in Konflikte mit Studenten und Kollegen gerät. Und so muss Hank um seine Position und seine Ehe kämpfen.

„Fargo“, Staffel 5 – ab 22. November

