Netflix im November: „The Crown“-Finale, „Der Killer“ von David Fincher und mehr

Anzeige

Netflix zeigt im November unter anderem die letzte Staffel von „The Crown“ sowie „The Killer“, den brutalen neuen Thriller von David Fincher („Fight Club“).

Der erste Teil der sechsten und letzten Staffel von „The Crown“ wird ab dem 16. November bei Netflix zum Streamen verfügbar sein. Die neuen Episoden decken dabei die letzten Wochen im Leben von Prinzessin Diana ab. Bereits einige Tage vorher (10. November) wird mit „Der Killer“ einer der stärksten Netflix-Filme des Jahres erscheinen, wie man in der Kritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen kann. Der neue Thriller von David Fincher feierte bereits im September seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig und erzählt vom Alltag eines Auftragsmörders, dessen eiskalte Routinen plötzlich ins Schlingern geraten. Aktuell läuft der Film schon vorab für kurze Zeit in den deutschen Kinos.

Daneben hebt Netflix in seinen Monats-Highlights im November die Weltkriegs-Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“ (2. November), das Drama „Nyad“ mit Jodie Foster und Annette Bening (3. November) sowie die Comedy „Diebinnen“ (1. November) hervor.

Anzeige

Michael Fassbender ist „Der Killer“. Foto: Netflix

„Squid Game“ kehrt bei Netflix im November mit einem Spin-Off zurück

Zu den dokumentarischen Höhepunkten im November gehören laut Netflix „Der Fall Jens Söring – Tödliche Leidenschaft“ (1. November), die Sylvester-Stallone-Biografie „Sly“ (3. November), „Robbie Williams“ (8. November) über den gleichnamigen Popstar sowie „Cyberbunker: Darknet in Deutschland“ (8. November).

„Squid Game: The Challenge“ startet am 22. November bei Netflix. Foto: 2023 Netflix, Inc.

Darüber hinaus feiert der Sensationserfolg „Squid Game“ am 22. November mit einer Gameshow sein Comeback, die an die gefährlichen Spiele der Original-Serie angelehnt sein soll. Bei den weiteren Highlights des Monats verweist der Streaming-Anbieter zudem auf den Film „Rustin“ (17. November), den Anime „Scott Pilgrim hebt ab“ (17. November), die Comedy „Family Switch“ (30. November) und die Action-Serie „Völlig zerstört“ (30. November) von den „Cobra Kai“-Machern.

Quelle: Netflix

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.