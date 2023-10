Netflix streamt erstmals ein Live-Sport-Event

Anzeige

Der Netflix-Konzern hat sein allererstes Live-Sport-Event angekündigt. Im sogenannten Netflix Cup treten Formel-1-Profis gegeneinander an, doch in einer anderen Disziplin als gedacht.

Netflix steigt in den Live-Sport ein und kündigt sein erstes Event an: Allerdings nicht für eine beliebte Profiliga der NFL, NBA, beim Fußball oder Rennsport – obwohl Profi-Rennfahrer gegeneinander antreten werden. Erstmal beschränkt sich das Unternehmen für die neu angestrebte Live-Sport-Sektion auf kleinere Brötchen. Im sogenannten Netflix Cup werden sich Profis aus der Formel 1 im Golf miteinander messen.

Netflix veranstaltet eigenes Event die hauseigene Live-Sport-Premiere

Auf 18 Löchern im Wynn Golf Club in Las Vegas wird der Netflix Cup ausgetragen. Vier Paare werden um den Sieg kämpfen. Diese Paare bestehen jeweils aus einem Formel-1-Fahrer und einem Profigolfer der PGA Tour. Mit dabei sind unter den Rennfahrern Alex Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing) und Carlos Sainz (Scuderia Ferrari). Auf der Seite der Golfer stellen Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa und Justin Thomas ihre Fähigkeiten für die unerfahrenen Formel-1-Profis zur Verfügung.

Netflix überträgt das Live-Turnier am 14. November um 0 Uhr deutscher Ortszeit. Ob in Zukunft weitere Live-Sport-Übertragungen folgen werden und ob Netflix weiterhin international unbedeutende „Spaß“-Cups veranstaltet oder tatsächlich auch auf die Großsportereignisse abzielt, die die Zuschauermassen versprechen, wird sich noch zeigen müssen. Bei all den aktuellen Umstruktierungen der Streaming-Plattform lässt sich aktuell jedenfalls nichts ausschließen.