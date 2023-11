Paramount+ im Dezember mit Oscar-Preisträger „The Whale“ und mehr

Zu den Highlights bei Paramount+ im Dezember 2023 gehört das Kammerspiel „The Whale“, für das Brendan Fraser in diesem Jahr den Oscar gewann.

In „The Whale“ schlüpft Brendan Fraser in die Rolle eines übergewichtigen Lehrers, der sich kaum noch bewegen kann, ein trostloses Dasein in seiner Wohnung verbringt und über die Entfremdung zu seiner Tochter trauert. Regisseur Darren Aronofsky („Black Swan“) hat damit ein Theaterstück von Samuel D. Hunter verfilmt und Brendan Fraser einen Oscar als bester Hauptdarsteller beschert. Ab dem 2. Dezember kann man das Drama bei Paramount+ streamen.

Neue Filme und Serien bei Paramount+ im Dezember

Zu den weiteren Film-Highlights, die der Streaming-Dienst für den kommenden Monat bewirbt, gehören „Transformers: Aufstieg der Bestien“ (9. Dezember), „Finestkind“ (16. Dezember), „Slotherhouse“ (23. Dezember) und „UFO Sweden“ (29. Dezember). Zudem kämpft sich Nicolas Cage ab dem 22. Dezember durch die Dystopie von „Prisoners of the Ghostland“.

Daneben hebt Paramount+ zwei Serienstarts für den Dezember hervor. Einerseits die Rückkehr der Kultfiguren Beavis und Butt-Head in „Mike Judge’s Beavis & Butt-Head“ ab dem 1. Dezember. Andererseits die Krimiserie „FBI: International“, die die Streaming-Plattform ab dem 15. Dezember wöchentlich in Doppelfolgen ausstrahlt. Zum Start erscheinen drei Episoden.

