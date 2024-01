Paramount+ im Januar: „Sexy Beast“ und weitere Serienstarts

Im Januar erhält der 1990er Thriller „Sexy Beast“ auf Paramount+ eine eigene Prequel-Serie. Weitere Serienstarts sind u. a. „Navy CIS: Sidney“ und „The Woman in the Wall“.

Der Januar auf Paramount+ hat vor allem Serienliebhaber im Blick. Zu diversen Fortsetzungen, wie den dritten Staffeln von „Germany Shore“ und „Danger Force“, der sechsten Staffel „SEAL Team“ sowie den zweiten Stafffeln von „SkyMed“, „Santiago of the Seas“ und „FBI: International“, gesellen sich auch ein paar Serien-Neustarts.

„Sexy Beast“: Der 1990er Thriller mit Ben Kingsley“ bekommt eine Prequel-Serie

Allerdings muss die neue „Sexy Beast“-Serie ohne Ben Kingsley auskommen. Stattdessen geht es um Gal Dove und Don Logan auf ihrem Weg in den verführerischen Wahnsinn der Londoner Verbrecherwelt während der lebhaften und unbeständigen 1990er Jahre. Im Kern ist dies eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern à la Butch Cassidy und Sundance Kid. Die erste Staffel umfasst acht Episoden und startet mit den ersten drei Folgen am 25. Januar auf Paramount+. Danach geht es wöchentlich weiter.

„Navy CIS: Sidney“ startet auf Paramount+

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Angesichts der zunehmenden Spannungen im indopazifischen Raum wird ein Team aus US-NCIS- und AFP-Agenten in eine multinationale Taskforce eingegliedert, um in dem am stärksten umkämpften Gebiet der Weltmeere die Verbrechen der Marine einzudämmen. Der Sidney-Ableger des erfolgreichen US-Crime-Formats „Navy CIS“ ist ab dem 18. Januar bei Paramount+ verfügbar. Die Ausstrahlung der achtteiligen ersten Staffel erfolgt wöchentlich.

„The Woman in the Wall“: Neue Thriller-/Mystery-Serie

„The Woman in the Wall“ ist ein psychologischer Krimi, der mit seinem schwarzen Humor überzeugen will. Die fiktionale Dramaserie untersucht das Erbe eines der schockierendsten Skandale Irlands – die unmenschlichen Einrichtungen, die als „Magdalene Laundries“ bekannt sind. Die sechs Folgen der ersten Staffel werden ab dem 20. Januar wöchentlich auf dem Streamingdienst ausgestrahlt.

Quelle: Paramount