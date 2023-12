„The Winter King“: Packende Serienadaption der Artussage kommt zu MagentaTV

Bald bei MagentaTV: Die britische Serie „The Winter King“, eine Mischung aus Historiendrama und Fantasy, basiert auf den legendären Artus-Chroniken von Bernard Cornwell, einer fiktiven Adaption der berühmten Legende um König Artus.

Sie erzählt die Sage vom Aufstieg des tapferen Anführers und Beschützers Arthur Pendragon, der kongenial vom schottischen Schauspieler Iain De Caestecker („Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D.“) verkörpert wird, und entführt die Zuschauer zurück ins fünfte Jahrhundert – lange Zeit, bevor das Vereinigte Königreich gegründet wurde.

In diesem dunklen Zeitalter zwischen dem Ende der römischen Herrschaft und der angelsächsischen Besiedlung stirbt in Britannien der mächtige König Uther Pendragon (Eddie Marsan), ohne einen rechtmäßigen Nachfolger zu haben. Nur ein Mann scheint jetzt noch in der Lage zu sein, für Frieden zu sorgen und adäquat zu regieren: Arthur (Iain De Caestecker), der uneheliche Sohn des alten Königs.

MagentaTV zeigt britische Serie „Winter King“ über König Artus ab Anfang 2024

Aus der Sicht des keltisch-christlichen Mönchs Derfel Cadarn (Stuart Campbell) zeigt „The Winter King“ Arthurs Weg an die Macht. Dabei begleitet die Serie auch zahlreiche neu interpretierte Zeitgenossen des Winterkönigs, darunter Ritter Iwain (Daniel Ings), Magier Merlin (Nathaniel Martello-White) und Goldkind Tristan (Gabriel Tierney). Es geht um Religion versus Magie, um Mut und Vertrauen und nicht zuletzt um den Umgang mit Niederlagen.

„The Winter King“ steht ab dem 1. Januar 2024 für MagentaTV-Kunden ohne Zusatzkosten zum Streaming bereit.