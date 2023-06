Absolute Film-Klassiker bei Paramount+: „Barbarella“ und Co. erweitern Angebot

Anzeige

Jeden Tag einen neuen Titel – Das versprach der Movie Juni auf Paramount+. Doch was ist bei der Klassiker-Sammlung so alles zusammengekommen und was kommt noch? DIGITAL FERNSEHEN verschafft einen Überblick.

Im Movie Juni bei Paramount+ mit dabei sind diese Filme:

Der gestiefelte Kater (seit 1. Juni)

Der Prinz aus Zamunda (2. Juni)

Der Soldat James Ryan (3. Juni)

Die Firma (4. Juni

Sleepy Hollow (5. Juni)

Go, Trabi, Go 1 & 2 (6. Juni)

So finster die Nacht (7. Juni)

Comedian Harmonists (8. Juni)

Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall (9. Juni)

Sin City (10. Juni)

Good Will Hunting – Der gute Will Hunting (11. Juni)

Barabrella (12. Juni)

Margot und die Hochzeit (13. Juni)

Rosemaries Baby (14. Juni)

Die Coneheads (15. Juni)

Kung Fu Panda (16. Juni)

Scary Movie 1-3 (17. Juni)

Halloween H20 – 20 Jahre später (18. Juni)

Ghost – Nachricht von Sam (19. Juni)

Young Sherlock Holmes (20. Juni)

Duell – Enemy at the Gates (21. Juni)

Aeon Flux (22. Juni)

Der verrückte Professor (23. Juni)

Mother! (24. Juni)

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (24. Juni)

10 Cloverfield Lane (25. Juni)

Spiel mir das Lied von Tod (26. Juni)

Die Geister, die ich rief (27. Juni)

Virtuosity (27. Juni)

Ghost in the Shell (2017) (28. Juni)

Die Körperfresser kommen – Invasion of the Body Snatchers (29. Juni)

Equilibrium (30. Juni)

Hinweis: Hierbei handelt es selbstverständlich nur um die Aufschaltungen des Movie Junis bei Paramount+, in das komplette Angebot kann man beim Streamingdienst selbst eintauchen.