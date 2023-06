„Paris Police 1905“: Fortsetzung der Crime-Serie jetzt bei Sky

Anzeige

Die zweite Staffel der historischen Krimiserie „Paris Police 1905“ läuft ab sofort bei Sky linear und auf Abruf.

In den neuen Folgen von „Paris Police 1905“ muss Inspektor Jouin einen Mord im verruchten Bois de Boulange aufklären, kündigt Sky an. Ab dem 8. Juni läuft die Krimiserie immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Parallel dazu sind die Episoden über Sky Q und auf dem Streaming-Dienst Wow auf Abruf verfügbar. Kunden haben dabei die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung und der Originalversion mit deutschen und englischen Untertiteln.

Darum geht es in „Paris Police 1905“

Den Inhalt der neuen Staffel von „Paris Police 1905“ beschreibt Sky folgendermaßen: Paris, Weihnachtsabend 1904: Eine unbekannte Leiche wird im Park Bois de Boulange gefunden. Mord oder Selbstmord? Inspektor Antoine Jouins (Jérémie Laheurte) Ermittlungen führen ihn tief in den dunkelsten Untergrund von Paris, denn im Park befriedigt auch die Pariser Elite ihre verbotene Lust. Der junge Familienvater Jouin wird bald tief in ein Netz aus Intrigen, in dem Zuhälter, Erpresser und halbseidene Ärzte und die korrupte Sittenpolizei miteinander verwoben sind, hineingezogen.

Unterdessen wird Paris von der Syphilis heimgesucht. Polizeichef Louis Lepine (Marc Barbé) steht unter Druck, alle von der Straße zu vertreiben, die Politik und Medien dafür verantwortlich machen: Homosexuelle und Prostituierte. Dabei werden die Gerüchte immer lauter, dass der berühmte Polizeichef selbst eine heimliche Affäre hat. Tatsächlich hat seine Geliebte Marguerite Steinheil (Evelyne Brochu) unter seinem Schutz einen exklusiven Glückspielring aufgebaut.

