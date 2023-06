Sky+ Receiver: Keine Inhalte mehr auf Abruf – dann ist es soweit

Anzeige

Auf dem Sky+ Receiver können stehen schon bald keine Filme und Serien mehr auf Abruf zur Vefügung. Wann genau Video-on-Demand von den Geräten verschwindet und welche Alternativen es für betroffene Kunden gibt, verriet der Anbieter DIGITAL FERNSEHEN.

Anzeige

Neben dem Empfang von linearen TV-Sendern stehen die Inhalte auch auf den älteren Receiver-Modellen von Sky auf Abruf zur Verfügung. Allerdings nicht mehr lange: Der Sky+ Receiver wird nämlich vom Anbieter um die Video-on-Demand-Auswahl erleichtert. Gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte Sky jetzt, dass die beliebte Funktion schon bald nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

So kommt es laut dem Anbieter für Nutzer sämtlicher Receiver-Modelle von Sky+ „am 20.6.2023 zu weiteren technischen Einschränkungen. Ab dann stehen keine Inhalte mehr auf Abruf zur Verfügung.“ In diesem Wortlaut werden betroffene Kunden auch derzeit von Sky über das kommende technische Downgrade für die mittlerweile in die Jahre gekommene aber nach wie vor im Einsatz befindliche Hardware informiert.

Kein Video-on-Demand mehr über Sky+: Sky Q-Receiver als Alternative

Wer die älteren Receiver noch verwendet, erhalten indes von Sky ein kostenloses Angebot zum Austausch der Hardware: „Kunden bekommen den Sky Q Receiver kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wird lediglich eine einmalige Logistikpauschale von 12,90 Euro veranschlagt.“ Abgesehen von den Versandkosten sollen der betroffenen Kundschaft beim Umstieg auf die aktuelle Sky-Hardware also keine weiteren finanziellen Nachteile entstehen. Sky Q gibt es mittlerweile auch als reine IPTV-Plattform, für die nur ein Internet-Anschluss nötig ist.

Sky ohne Sat- oder Kabel-Anschluss: Der Sky Q-Receiver ist seit geraumer Zeit auch als IPTV-Variante rein über das Internetverbindung nutzbar. Kunden mit älterer Hardware wie CI+ Modulen oder dem Sky+ Receiver legt der Anbieter einen Wechsel auf die aktueller Hardware nahe.

Möchte man an Sky+ festhalten, ist dies laut Anbieter zwar möglich aber eben nur im Hinblick auf klassisches Pay-TV: „Linear sind die Sky+ Receiver aber weiterhin nutzbar. Andere Dienste, wie Sky Store oder 18+, werden schon seit Monaten nicht mehr unterstützt.“, gibt Sky zu Protokoll. Sky-Inhalte auf Abruf gibt es indes auch ohne Hardware über die Sky-App auf ausgewählten Smart-TVs, Spielkonsolen und Streaming-Plattformen wie dem Apple TV.

CI+ ebenfalls Auslaufmodell bei Sky

Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits berichtete, treibt Sky die Hardware-Umstellung Richtung Sky Q flächendeckend voran. Das bekommen auch Kunden im Pay-TV zu spüren, die das Sky-Programm noch über ein CI+ Modul mit Smartcard beziehen. Sky konstatiert dazu erneut: „Kunden, die noch ein CI+ Modul nutzen, können jederzeit auf den Sky Q Receiver wechseln. Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, ist das CI+ Modul das Auslaufmodell unter den Sky Empfangsgeräten. Wir empfehlen deshalb grundsätzlich allen Kunden den Wechsel zu Sky Q.“

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-sky-q-over-ip: Sky

df-sky-plus-pro-reciever: Sky Deutschland