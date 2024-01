Premier League live bei RTL+: Dann geht es los – Kooperation mit Sky

Die populärste Fußballliga der Welt feiert ihr Debüt auf RTL+: Ab dem 21. Spieltag zeigt der Streamingdienst pro Spielwoche jeweils ein Top-Spiel der Premier League im Livestream.

Gleich zu Beginn steigt RTL+ ins Titelrennen der Premier League ein. Denn in den ersten beiden Live-Spielen treten mit dem FC Arsenal und Manchester City gleich zwei Titelkandidaten an. Die beiden Mannschaften liefen bereits in der Vorsaison auf den ersten beiden Plätzen ein. Samstag in einer Woche geht es für die von Pep Guardiola trainierten Skyblues aus Manchester nach Newcastle, die ihrer nach dem saudi-arabischen Investoreneinstieg ebenfalls im Konzert der Großen mitspielen wollen. In der Woche darauf empfängt Altmeister Nottingham Forest dann das Spitzenteam Arsenal.

Die ersten Premier League Live-Termine bei RTL+

21. Spielwoche:

Samstag, 13. Januar, 18.30 Uhr: Newcastle United vs. Manchester City

22. Spielwoche:

Dienstag, 30. Januar, 20.30 Uhr: Nottingham Forest vs. FC Arsenal

Arbeiten ab diesem Jahr ungewohnt eng zusammen: RTL und Sky. Bildquelle: RTL

Möglich macht dies eine strategische Content-Partnerschaft zwischen Sky und RTL, die kurz vor Weihnachten erst verkündet wurde. Die im deutschen TV-Markt bisher einzigartige Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden deutschen Pay- und Free-TV-Anbietern sieht unter anderem vor, dass RTL ab 2024 wieder sieben Formel-1-Rennen pro Saison live im Free-TV überträgt, drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison auf RTL sowie eben ein Premier-League-Spiel pro Woche bei RTL+.

Kooperation mit Sky beinhaltet auch 2. Liga, Europa League und Formel 1

Sky Deutschland erhält im Rahmen der Vereinbarung wiederum die Rechte an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche und kann seinen Abonnenten somit jeden Donnerstag Live-Sport der Premiumklasse anbieten. Zudem umfasst die Partnerschaft ausgesuchte Highlight-Rechte, Sky Fiction-Blockbuster sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Produktionen und Redaktionen der beiden Unternehmen.