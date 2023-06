„Pumuckl“ feiert Comeback bei RTL: Original-Stimme mit KI kreiert

Anzeige

RTL+ kündigt eine Weltpremiere an: „Neue Geschichten vom Pumuckl“ werden in zwei Synchronfassungen erscheinen.

Anzeige

Die berühmte Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“ aus den 1980er Jahren kehrt mit 13 neuen Folgen zurück. Gegen Ende des Jahres sollen die „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ auf RTL+, RTL und Super RTL ausgestrahlt werden. Schon vorher findet allerdings am 24. Juni 2023 die Premiere auf dem Kinderfilmfest in München statt.

Alte Pumuckl-Stimme wird mit KI heraufbeschworen

Im Zentrum der Handlung steht nun der Neffe von Meister Eder, gespielt von Florian Brückner, der nach über 30 Jahren die alte Werkstatt seines Onkels betritt, wo gerade ein weiteres Mal der Pumuckl am Leim kleben bleibt und sichtbar wird. Der Kabarettist Maximilian Schafroth leiht dem Kobold in der Neuauflage seine Stimme, doch für die Synchronisation kündigt RTL eine Besonderheit an. Mittels künstlicher Intelligenz hat man Schafroths Stimme in die bekannte Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt.

Welche stimmliche Variante mehr überzeugt, sollen Zuschauer frei herausfinden können: RTL+ stellt nämlich beide Stimmversionen parallel auf der Plattform zum Streamen bereit, teilte der Anbieter mit. So soll man die Wahl zwischen der Stimme von Hans Clarin und der von Maximilian Schafroth haben.

Quelle: RTL Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.