RTL+: „KT Guttenberg“-Reportage über die Macht der Kirche startet

Ex-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg hat erneut eine Doku für RTL+ gemacht, die heute startet. Diesmal geht es um die Macht der Kirche in Deutschland.

Nach der Putin-Doku im vergangenen Jahr widmet sich die neue Doku von Karl-Theodor zu Guttenberg den Kirchen in Deutschland. Immer mehr Menschen kehren den christlichen Kirchen den Rücken. Die Anzahl der Austritte ist im Jahr 2022 auf Rekord-Niveau gestiegen. In diesem Jahr waren erstmals weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Warum ist das so? Was sind die Gründe dafür und können die christlichen Kirchen daran etwas ändern?

„KT Guttenberg – Um Gottes willen? Die Macht der Kirche in Deutschland“ bei RTL+ und ntv

In der Dokumentation „KT Guttenberg – Um Gottes willen? Die Macht der Kirche in Deutschland“ sucht Karl-Theodor zu Guttenberg nach Antworten und deckt die Machtverhältnisse und Missstände in Deutschlands Kirchen auf. Dabei trifft zu Guttenberg unter anderem ein Missbrauchsopfer, das seine schockierenden Erlebnisse erzählt. Er setzt sich mit einer Reformerin auseinander, die die Grundfesten der katholischen Kirche erschüttern will und erfährt von einem Insider erstaunliche Dinge über das „System Vatikan“. Außerdem enthüllt ein Finanzexperte, wie reich die Kirchen in Deutschland immer noch sind.

Die 90-minütige, von I&U und Open Minds Media produzierte Doku steht ab dem 6. Dezember auf RTL+ zum Abruf bereit. Bei N-TV läuft sie am 26. Dezember um 15.10 Uhr als Free-TV-Premiere.

