„Silo“: Pilotfolge der Sci-Fi-Serie von Apple TV+ jetzt gratis für alle

Anzeige

Die erste Folge der dystopischen Sci-Fi-Serie „Silo“ stellt der Streaming-Anbieter Apple TV+ gerade plattformübergreifend kostenlos für alle zur Verfügung.

Anzeige

Bei „Silo“ handelt es sich um eine Adaption der Romanreihe von Autor Hugh Howeys. Die Serie erzählt dabei von den letzten 10.000 Menschen der Welt, die sich nach der Apokalypse in einen riesigen unterirdischen Bunker-Komplex, das Silo, zurückgezogen haben. Im Zentrum der Handlung steht nun eine Ingenieurin namens Juliette, die nach dem Mord an einem geliebten Menschen einem weitreichenden Geheimnis auf die Spur kommt, wie man der Ankündigung von Apple entnehmen konnte.

Foto: Apple TV+

Erste Folge von „Silo“ jetzt kostenlos verfügbar

Bei Apple TV+ startete die dystopische Serie mit Tim Robbins, Rashida Jones und Rebecca Ferguson am 5. Mai, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Inzwischen können sich alle Neulinge einen Probe-Einblick in die Show verschaffen. Der Streaming-Anbieter stellt seit einigen Tagen nämlich die erste Folge in voller Länge gratis zur Verfügung.

Einerseits hat man die Möglichkeit, den Piloten direkt bei Apple TV+ zu streamen. Dafür benötigt man allerdings eine Apple-ID zum Login. Wer keine besitzt, kann die Auftaktepisode daneben auch über den Twitter-Account des Streaminganbieters sehen, dort allerdings nur im englischsprachigen Originalton. Anlass für die Veröffentlichung ist die bevorstehende Ausstrahlung des Staffelfinales, das am 30. Juni Premiere bei Apple feiern wird.

https://twitter.com/AppleTV/status/1673730750095712256

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.