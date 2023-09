Sky Highlights im Oktober: Christoph Daum und Jeremy Fragrance

Anzeige

Die Highlights von Sky und Wow für Oktober sind da. Neben einem Halloween-Special stehen eine neue Doku über Skandal-Fußballtrainer Christoph Daum und über den exzentrischen Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance auf dem Programm.

Christoph Daum führte den VfB Stuttgart zur Meisterschaft, sorgte mit kontroversen Fernsehauftritten für Aufsehen und stolperte schließlich über einen Kokain-Skandal. Sky präsentiert in einem Dokumentarfilm die bedeutenden Etappen der Laufbahn des legendären Bundesliga-Trainers, inklusive exklusiver Einblicke in sein persönliches Leben. Ab dem 27. Oktober läuft „Daum – Triumphe & Skandale“ auf Sky Documentaries sowie über Sky Q und Wow auf Abruf.

Schon ab 16. Oktober gibt Sky dem Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance die große Bühne. Der Sender begleitet Jeremy auf seiner Mission, in den USA durchzustarten und seine Traumfrau zu finden. „Jeremy Fragrance – Power, Baby!“ läuft in 5 Folgen bei Sky One und ist bei Sky Q und Wow abrufbar.

Natürlich ist Oktober durch Halloween auch Gruselzeit. So spendiert Sky ab dem 23. Oktober wieder einen eigenen Sender „Special: Sky Cinema Halloween“. Dort laufen dann über 50 Horror-Filme wie „Scream VI“, die „Insidious“-Reihe und Klassiker wie „From Dusk Till Dawn“. Alle Filme sind auch auf Abruf verfügbar.

Serien, Shows und Dokus auf Sky und Wow im Oktober

The Real Murders of Atlanta, Staffel 2: 2.10.

Hunde im Einsatz, Staffeln 5-12: 2.10.

Billions, Staffel 7: 5.10.

MasterChef USA, Staffel 13: 9.10.

Jeremy Fragrance – Power, Baby!: 16.10. – Sky Original

Legacy – Das Erbe der Menschheit: 22.10.

Family Law, Staffel 2: 26.10.

Daum – Triumphe & Skandale: 27.10. – Sky Original

The Gilded Age, Staffel 2: 30.10.

Adam Dalgliesh, Scotland Yard, Staffel 2: 31.10.

Neue Filme bei Sky und Wow im Oktober 2023

Freibad: 2.10.

After Forever: 6.10.

Mad Heidi: 7.10.

Cloudy Mountain: 9.10.

Knock at the Cabin: 13.10.

Denen man vergibt: 14.10.

Frieden, Liebe und Death Metal: 16.10.

Oskars Kleid: 20.10.

Brady‘s Ladies: 21.10.

The Son: 23.10.

Der Super Mario Bros. Film: 27.10.

Evil Dead Rise: 28.10.

Simulant: 30.10.

