Star Trek mit „Picard“ Free TV-Premiere: Pluto TV im September

Der September steht ganz im Zeichen von „Star Trek“: Zum Star Trek Day bringt Pluto TV erstmals „Picard“ Staffel 2 ins Free-TV. Das ist aber nicht der einzige „Star Trek“-Inhalt.

In jedem Jahr am 8. September treffen sich weltweit die Star Trek-Fans bei Stammtischen, auf Conventions oder online, um die Geburtsstunde der Serie „Star Trek“ zu feiern. Passend dazu zeigt der Sender Pluto TV Star Trek erstmalig die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel „Star Trek: Picard“. Zusätzlich kommen einige „Star Trek“- und Weltraum-Dokus ins Programm von Pluto TV. Ein Überblick

Free-TV-Premiere von „Star Trek: Picard“ Staffel 2

Seit dem 8. September 1966 reist das Raumschiff Enterprise durch die TV-Sphären. Auf die mehrfach mit einem Emmy prämierte Serie folgten viele weitere TV- und Kinoableger. Seit 2020 steht Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) in „Star Trek: Picard“ wieder mit einer eigenen Serie im Fokus. In Staffel 2 landet Picard samt Crew in einer alternativen Realität, geschaffen von Erzfeind Q. Die eigentlich friedliche Konföderation herrscht jetzt brutal als interstellare Großmacht. Werden Picard und seine Crew die Zukunft der Galaxie retten?

Sendezeit: ab Freitag, 8. September, 20.15 Uhr in Doppelfolgen (Pluto TV Star Trek)

Die vernichtende Kritik aus der DIGITAL FERNSEHEN-Redaktion zur dritten Staffel von „Star Trek: Picard“ lesen Sie hier.

„Star Trek“- und Weltall-Dokus bei Pluto TV

Anlässlich des Star Trek Days laufen auf dem Sender Pluto TV Documentaries zwei Dokumentation rund um das Kult- und Fanuniversum. In „Chaos on the Bridge“ beleuchtet Captain Kirk-Darsteller William Shatner die Irrungen und Wirrungen um die Entstehung von „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“. „Star Trek“-Schöpfer Gene Roddenberry (†1991) bestand auf kreatives Mitspracherecht, konnte sich aber aufgrund seiner nachlassenden Gesundheit nicht durchsetzen.



Im Dokumentarfilm „Trekkies 2: Wie Viel Ist Zu Viel?“ reisen die Macher rund um die Welt, um Fans zu besuchen und zu interviewen. Dabei treffen sie unter anderem einen deutschen Spock und einen Engländer, der seine gesamte Wohnung zur Raumschiffbrücke umgebaut hat.

Sendezeit: 8. September, ab 20.00 Uhr – beide Dokus nacheinander (Pluto TV Documentaries)

Am Star Trek Day laufen auf dem Sender Pluto TV Space außerdem den ganzen Tag über vier Staffeln der Dokureihe „Spacetime“. Der ehemalige deutsche Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter setzt sich darin mit den faszinierenden Geheimnissen unseres Universums auseinander.

Sendezeit: 8. September, den ganzen Tag (Pluto TV Space)

Außerdem: MMA bei Pluto TV

Ohne Phaser, Laser oder Plasmakanonen und dafür mit seinen bloßen Händen kämpft Daniel Weichel am 23. September um den Champion-Titel bei der zweitgrößten MMA-Organisation der Welt in Dublin. Die deutsche Hoffnung belegt derzeit den neunten Platz im Bellator Federgewichtsranking und fordert den Dänen Mads Burnell heraus, der derzeit auf Platz vier steht. Ob der 38-jährige Hesse ihn schlagen kann, können MMA-Fans live auf dem Sender Pluto TV Bellator MMA verfolgen.

Sendezeit: 23. September, 22.00 Uhr (Pluto TV Bellator MMA)

Quelle: Pluto TV / Paramount

Bildquelle: picard staffel 2: ©2021 Viacom, International Inc. All Rights Reserved.