Telekom präsentiert großes Musik-Festival gratis bei MagentaTV

Im Juli findet die erste deutsche Ausgabe des US-Festivals Rolling Loud statt. Die Telekom überträgt im kostenlosen Livestream.

Die Telekom beschreibt das Rolling Loud als angesagtestes Hip-Hop-Event der Welt und als neues Highlight in der deutschen Festival- und Musikszene. Zu den Stars aus Hip-Hop, Rap, R&B und Dancehall, die dort auftreten, gehören Wizkid, Kendrick Lamar, Travis Scott, Latto, Li Uzi Vert und Ayra Starr, teilt das Unternehmen mit. Bei MagentaTV und MangetaMusik im kostenlosen Livestream sowie auf den Social-Media-Kanälen kann man das Rolling Loud verfolgen. Zudem will die Telekom auf TikTok und Instagram exklusive Einblicke, Behind The Scenes Formate und Interviews im 9:16 Format anbieten.

Telekom zeigt erste deutsche Ausgabe des Rolling Loud Festivals in München

Das Rolling Loud wurde erstmals 2015 in Miami veranstaltet und findet in den USA, Europa und Asien statt. Für die Ausgabe in München sind neben internationalen Top Acts auch deutsche Stars wie Luciano und Bonez MC und RAF CAMORA vertreten, kündigt die Telekom an.

„Wir bringen das Rolling Loud auf den wichtigsten Plattformen zu den Kund*innen und Fans“, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland. „Zusätzlich zu MagentaTV bieten wir eine konsequente Ausrichtung der Inhalte und des Livestreams speziell für die Gen Z auf den mobilen Endgeräten. Wir zeigen den Content dort, wo die junge Zielgruppe ihn erwartet.“

