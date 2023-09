Tennis-Wochenende bei Sky: Der Ultimate Showdown startet

Anzeige

Sky überträgt laut eigener Ankündigung von Freitag bis Sonntag den Ultimate Tennis Showdown live und exklusiv aus Frankfurt am Main.

Start der Live-Übertragungen aus Frankfurt ist am Freitag um 16 Uhr. Dabei erstreckt sich die Gruppenphase über Freitag und Samstag, am Sonntag folgen dann die Halbfinals und das Finale, wie Sky ankündigte. Michael Fuchs und Paul Häuser werden die Matches für den Pay-TV-Anbieter kommentieren. Häuser begleitet außerdem den Finaltag am Sonntag.

Zu den Teilnehmern des Ultimate Tennis Showdowns gehören unter anderem Jan-Lennard Struff, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Diego Schwartzmann und Andrey Rublev. Wer kein Sport-Paket abonniert hat, kann die Tennis-Matches mit dem passenden Ticket auch über WOW verfolgen, erklärt der Pay-TV-Anbieter.

Der Ultimate Tennis Showdown bei Sky

Freitag, 15.9., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 16.9., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 17.9., ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Quelle: Sky Deutschland

