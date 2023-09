Sky Deutschland ersetzt seinen CEO

Anzeige

Am Dienstagnachmittag verkündete Sky Deutschland einen Personalwechsel: Ab sofort hat der Pay-TV-Anbieter einen neuen CEO.

Barny Mills, Chief Financial Officer (CFO) von Sky Deutschland, soll ab sofort der neue Chief Executive Officer (CEO) des Anbieters werden, wie Sky mitteilte. Mills wird damit der Nachfolger von Devesh Raj, der nach fünf Jahren bei Sky Deutschland gemeinsam mit seiner Familie nach Großbritannien gehen wird. Wie das Pay-TV-Unternehmen erklärt, wird Raj nun bei Sky UK der neue Chief Operating Officer (COO).

Brite wird neuer Sky CEO

Barny Mills hatte laut Sky über 14 Jahre lang verschiedene Rollen in den Bereichen Commerical Finance, Transformation und Integration bei Sky in Großbritannien inne. Vor fünf Jahren übernahm er zunächst den Posten des stellvertretenden CFO in Deutschland, bevor er vor drei Jahren zum CFO ernannt wurde. Wie Sky erklärt, habe er in dieser Zeit maßgeblich an der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie sowie an großen Vertragsabschlüssen mitgewirkt, inklusive der Bundesliga. Wer nun Mills‘ Nachfolge als CFO antritt, will Sky zu gegebener Zeit verkünden.

Dana Strong, CEO der Sky Gruppe, kommentiert: „Barny hat umfassendes kaufmännisches Geschick, ein tiefes Verständnis des Unternehmens – insbesondere in Deutschland – sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Weiterentwicklung und Optimierung unseres Geschäfts. So hat er bereits essenziell zur Planung und Umsetzung der Transformation von Sky Deutschland beigetragen. Ich bin überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit von Devesh weiterführen wird.“

Quelle: Sky Deutschland

