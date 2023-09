„The Voice Rap“: Ableger der beliebten Musik-Show jetzt gestartet

Anzeige

Wer „The Voice Rap“ gewinnt, zieht ins Halbfinale von „The Voice Of Germany“ ein. Deutschrap-Urgstein Kool Savas hat eine harte Auslese verkündet.

Unter dem etwas sperrigen, offiziellen Titel „The Voice Rap by CUPRA“ treffen ab heute zwei Rap-Generationen aufeinander. Alt-Rapper Kool Savas und Newcomer Dardan sind die Coaches. Die neue Show aus dem „The Voice“-Kosmos startet, heute den 14. September, auf dem Streaming-Dienst Joyn und läuft dort dann acht Wochen lang immer donnerstags kostenfrei. Free-TV-Premiere ist der 21. September um 22.50 Uhr auf ProSieben. Das Talent, das bei „The Voice Rap by CUPRA“ am meisten überzeugt, zieht mit seinem Coach schließlich ins Halbfinale von „The Voice of Germany“ ein.

© The Voice of Germany – „The Voice of Gemany“ wird bei ProSieben bald in die 13. Staffel gehen

Battle der Coaches

„Beim Rappen ist es oftmals etwas einfacher, die ersten Schritte zu machen als beim Singen“, erklärt Rap-Legende Kool Savas die Besonderheit des Genres. Es gehe vor allem um die Persönlichkeit: „Es geht bei Rap nicht darum, erfolgreich zu sein, sondern dass man das macht, was man selbst fühlt und dass man sich verwirklicht und präsentiert.“

„Wir werden jede Menge Action sehen“, verspricht Coach-Kollege Dardan vor den Blind Auditions und macht eine klare Ansage: „Es kann nur einen Gewinner von ‚The Voice Rap‘ geben und das werde natürlich ich sein!“. Genau das will Kool Savas dem 25-Jährigen so schwer wie möglich machen.

So geht „The Voice Rap by CUPRA“

In vier Blind Auditions drehen sich die Coaches Kool Savas und Dardan für die besten Rap-Talente um. Danach folgen eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im Finale gehen die besten vier Talente an den Start, davon kommt jeweils ein Talent pro Coach ins Publikums-Voting. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, zieht schließlich mit seinem Coach direkt ins Halbfinale der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ ein.