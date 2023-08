Joyn: Streamingdienst wird in Autos integriert

Anzeige

Die Lieblingsserie oder die Bundesliga live direkt im Auto streamen? BMW und Joyn machen das jetzt möglich.

Bei einem Ladestopp die Lieblingsserie weiterschauen, die Bundesliga live verfolgen oder bei einer Fahrtunterbrechung mal eben das aktuelle TV-Programm streamen – Joyn und BMW machen das möglich.

Die kostenfreie Streaming-Plattform und der Autohersteller bringen Video-Entertainment ins Fahrzeug. Im neuen BMW 5er, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, wird Joyn im Front-Seat-Infotainment integriert. Ab November 2023 wird die Streaming-Plattform in weiteren Modellreihen over-the-air bereitgestellt. Joyn und BMW stellen diese Innovation auf der IFA in Berlin vor.

Streamingdienst Joyn wird im BMW 5er integriert (© Joyn / BMW / Xperi)

Die Joyn Web-App bietet über 65 Live-TV-Channels, Serien, Joyn Originals, Dokumentationen und Filme auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalte von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner auf einer Plattform.

Für die technische Umsetzung kooperiert Joyn mit DTS und TiVo, einem Teil von Xperi, und bringt mit DTS Autostage Video Service Powered by TiVo Video-Entertainment in die BMW 5er Modelle. Nutzer können sich zukünftig in den entsprechenden Modellen auf das gewohnte Joyn Erlebnis freuen. Zugriff auf den kostenpflichtigen Bereich, Joyn Plus, werden BMW-Kunden aber wohl nicht gratis dazu erhalten. Zumindest ist in der Mitteilung nicht davon die Rede.

Quelle: Joyn

Bildquelle: DF_joyn: obs/Joyn