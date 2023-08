IFA Smart-TV Highlights Teil 1: Samsung, Metz und Thomson

Anzeige

Die IFA begrüßt 2023 eine Reihe großer TV-Hersteller: DIGITAL FERNSEHEN gibt einen Überblick der angekündigten Modell-Neuheiten im Bereich Smart-TV.

Samsung S95C

OLED genoss bislang vor allem den Ruf, hervorragende Schwarzwerte zu liefern. Seit letztem Jahr bringt Samsung Farbe ins Spiel: Zum tiefen Schwarz gesellt sich ein gewaltiges Farbspektrum. Was OLED jetzt auf ein hohes Level hebt, ist die Kombination mit Quantum Dot.

Dank des exklusiven schlanken Infinity One Designs besticht nicht nur das TV-Bild, sondern auch die Gesamterscheinung des S95C. Doch er ist nicht nur ein optischer Hingucker, er hört sich auch hervorragend an: Mit dem Mehrkanal-Soundsystem und Dolby Atmos entstehen dreidimensionale Klanglandschaften, die das immersive Erlebnis abrunden.

Die OLED Modelle haben neben den Neo QLED und QLED TVs außerdem die Zertifizierungen „Pantone Validated“ und „Pantone SkinTone Validated“ (2) erhalten. Sie bestätigen, dass alle Pantone-Farben sowie Hauttöne mit großer Genauigkeit dargestellt werden.

Premium-Modell 4K QLED Q80C

Mit einem gigantischen 98 Zoll erweitert Samsung zudem sein Premium-TV-Portfolio. Der neue Samsung 4K QLED Q80C in 98 Zoll (siehe Titelbild) soll ein dementsprechendes Fernseherlebnis in großen Dimensionen schaffen und fügt sich durch sein SuperSlim-Design trotz der imposanten Maße nahtlos in das Wohnzimmer ein.

QLED Direct Full Array sorgt zudem für starke Kontraste und scharfe Details durch tiefe Schwarz- und reine Weißtöne. Aber der Fernseher beeindruckt nicht nur mit seiner Größe, dem minimalistischen Design und farbgewaltigen Bildern, er hat auch einige smarte Features auf Lager. Der integrierte Neural Quantum Prozessor 4K sorgt mithilfe von 20 neuronalen Netzwerken für Bildoptimierung in Echtzeit.

Eine wichtige Rolle spielt auch der angepasste Real Depth Enhancer Pro, der den TV-Bildern Tiefenschärfe gibt und so für 3D-ähnliche Bilder sorgt. Die hochkarätigen Sound-Ausstattung bietet ein Zusammenspiel aus OTS (Object Tracking Sound) Lite für bewegungsfolgende Klänge und Dolby Atmos für einen dreidimensionalen Surround-Sound.

Thomson präsentiert Camping- und Premium-Smart-TV auf der IFA 2023

Auch wenn es keinen Strom für den Fernseher gibt – mit Thomson ist das jetzt kein Problem. Die neuen Camping-Fernseher mit 24 oder 32 Zoll Diagonale haben nämlich eine 12/24-Volt-Stromversorgung. Sowohl beim 24-Zoll-Modell (61 cm) als auch beim 32-Zoll-Model (81 cm) nutzt der Bildschirm randlos das Chassis aus. Ein weiteres cleveres Detail ist, dass die Standfüße an beiden Enden des Bildschirms auch mittiger angebracht werden können, mit nur 29 Zentimeter Abstand zueinander. DVB-T- und Satellit-Tuner sind on Board und über den integrierten Chromecast ist es auch möglich, Videos direkt vom Smartphone zu streamen.

© Thomson

Auch die neuen Thomson TV Q-LED Premium-Modelle sind randlos. Heißt: Bildschirmgröße ist gleich Geräte-Größe. Alle Modelle im Sortiment (43, 50 und 55 Zoll) bieten Ultra-HD 4K-Auflösung. Für einen optimalen Kontrast – auch beim Nebeneinanderstellen von dunklen und sehr hellen Szenen – erfüllen die Premium-Q-LEDs die Standards HDR 10 und Dolby Vision.

Die Q-Led Premium-Fernseher von Thomson sind zudem Dolby Atmos-kompatibel und die integrierte Soundbar direkt unter dem Fernsehbild leistet 2 x 10 Watt. Die hintergrundbeleuchteten Fernbedienung, inklusive Mikrofon für Sprachsuche rundet das Premium-Paket bei einem relativ niedrigem Preisniveau zwischen 479 und 579 Euro.

Neues kompaktes Premiumgerät von Metz

Mit dem neuen Calea Compact 40 schließt Metz bei seinen kompakten Full-HD-Fernsehern Made in Germany die Lücke zwischen 32 und 43 Zoll und ergänzt damit sein Product-Portfolio kompakter Fernseher um ein weiteres Format, das Paneltechnologie mit LED-Backlight bietet.

Bildquelle: df-samsung-c80: Samsung