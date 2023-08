„Unwanted“: Brisantes neues Sky Original über Migration

Anzeige

Sky hat am Montag einen neuen Teaser zur achtteiligen Dramaserie „Unwanted“ veröffentlicht, die sich mit dem Thema Migration befasst.

„Unwanted“ wurde inszeniert von Regisseur Oliver Hirschbiegel, der unter anderem mit dem Historienfilm „Der Untergang“ für Aufsehen gesorgt hat. Inspiriert wurde das neue achtteilige Sky Original von dem Buch „Bilal“ des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti, wie Sky am Montag mitteilte. Gatti berichtet darin von seinen Reiseerfahrungen entlang der Sahararouten, wo Menschenhändler Profit aus dem Leid der Flüchtenden zu schlagen versuchen. Der Pay-TV-Anbieter will die neue Original Serie im November exklusiv in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in England und Italien ausstrahlen. In den Hauptrollen spielen Marco Bocci und Jessica Schwarz.

Darum geht es im Sky Original „Unwanted“

Den Inhalt von „Unwanted“ beschreibt Sky so: „Das Kreuzfahrtschiff Orizzonte bietet seinen 5.000 Passagierinnen fünfzehn Restaurants, ein Theater, Nachtclubs, Geschäfte, Schwimmbäder und einen großzügigen Wellnessbereich. Eine Stadt auf dem Wasser, unterwegs auf dem Mittelmeer, um ihre europäischen Gäste zu unterhalten und den Alltag vergessen zu lassen. Bereits in der ersten Nacht auf See holt die Urlauberinnen auf ihrer vermeintlich unbeschwerten Reise die Realität ein, als das Schiff 28 afrikanische Migrant:innen aus dem Mittelmeer rettet. Sie sind die Überlebenden eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen.

Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist die Orizzonte zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migrantinnen geträumt haben. Als die 28 Überlebenden erfahren, dass die Orizzonte zurück nach Libyen steuert – an den Ort, von dem sie geflohen sind – wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, ‚illegale‘ Einwander:innen fernzuhalten. An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schließlich Tod unausweichlich aufeinander.“

Den Teaser zur Serie kann man hier sehen:

