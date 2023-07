„Walker Texas Ranger“ kehrt zurück

Anzeige

„Walker, Texas Ranger“, die 1990er Action-Hitserie mit Chuck Norris ersteht in neuem Gewand wieder auf. RTL bringt im Stream die Deutschlandpremiere.

Auf acht Staffeln hatte es „Walker, Texas Ranger“, das Original, zwischen 1993 und 2001 gebracht. Als der titelgebende Gesetzeshüter Cordell Walker sorgte „Missing in Action“-Star Chuck Norris in der texanischen Metropole Dallas für Recht und Ordnung. Dank regelmäßigen Baller-Einlagen und der erprobten Kampfsport-Erfahrung des damals bereits auf die 60 zugehenden Norris konnte die Serie Action-Fans auch im TV gut abholen.

Doch Norris ist inzwischen über 80 Jahre alt und seinen markanten Roundhouse Kick dürfte er nicht mehr ganz so leicht wie früher aus der Hüfte feuern. Frisches Blut musste also her. Oder genauer gesagt, eine Neuauflage.

„Walker“: Die Deutschlandpremiere in Kürze bei RTL+

Die besagte Neuauflage nennt sich nur noch schlicht „Walker“. Anstelle von Chuck Norris ist nun Jared Padalecki in der Hauptrolle zu sehen, der vor allem aus der Mystery-Serie „Supernatural“ (2005-2020) bekannt ist. Doch eigentlich ist auch „Walker“ bereits ein alter Hut, zumindest in den USA. Dort wurde bereits die dritte Staffel abgeschlossen und die vierte steht schon in den Startlöchern.

Nun kommt endlich auch das Publikum hierzulande in den Genuss der seit 2021 produzierten Western-Krimiserie. Die erste Staffel gibt am 24. Juli ihre Deutschlandpremiere exklusiv beim Streaming-Dienst RTL+.

Texas braucht wieder einen echten Ranger

Und wieder muss ein Texas Ranger im Bundesstaat der Cowbowys und Revolverhelden für Recht und Ordnung sorgen. In der ersten Staffel von „Walker“ kehrt Cordell Walker (Padalecki) von einem zweijährigen Undercover-Einsatz zurück. Mit seiner neuen Ranger-Partnerin Micki (Lindsay Morgan) gilt es, diverse Kriminalfälle aufzuklären. Außerdem muss das Raubein quasi wieder von Grund auf eine Beziehung zu seinen zwei vernachlässigten Teenager-Töchtern aufbauen.

Auch der Mord an seiner seiner Ehefrau Emily lässt Walker keine Ruhe. Er zweifelt an der offiziellen Darstellung der Behörden, die nach der Festsetzung eines vermeintlichen Täters die Ermittlungen eingestellt haben. Doch für Walker stinkt das Ganze bis zum Himmel.

Bildquelle: Walker: RTL