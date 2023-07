Exodus geht weiter: RTL verkauft P.M.-Magazine

Anzeige

Der Medienkonzern RTL Deutschland hat für die frühere Gruner+Jahr-Magazinfamilie P.M. einen neuen Eigentümer gefunden.

Die Zeitschriften rund um Wissenschaft sollen zum 1. August 2023 an das Münchner Verlagshaus GeraNova Bruckmann gehen, wie RTL Deutschland am Montag in Köln mitteilte. Der Deal steht noch unter Vorbehalt, die Kartellbehörde muss dem Vorhaben noch zustimmen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es von RTL Deutschland. Auch zu den möglichen Konsequenzen für die Redaktionen machte der Konzern keine genauen Angaben. Die Mitarbeitenden seien in den „allerbesten Händen“, hieß es.

Der Verleger von GeraNova Bruckmann, Clemens Schüssler, bezeichnete die Übernahme als „klares Bekenntnis zu Print“: „Zusammen mit den kompetenten redaktionellen Mitarbeitenden von Gruner+Jahr möchten wir den Marken bei uns eine sichere Zukunft geben und die digitalen Angebote weiter ausbauen.“ Den Angaben nach erscheint P.M. seit 1978.

RTL Deutschland hatte die Magazinsparte von Gruner+Jahr zum Jahr 2022 übernommen. Nach einer Portfolioüberprüfung gab der Konzern dann das Aus von mehr als 20 Zeitschriften bekannt. Zudem sollen mehrere Magazine verkauft werden. Insgesamt würden damaligen Angaben zufolge rund 700 der 1.900 Stellen wegfallen. RTL will sich auf Kernmarken wie „Stern“ oder „Geo“, die zunächst auch auf der Kippe stand, konzentrieren und dort ins Digitale investieren.

RTL erhofft sich Synergien beider Häuser. G+J und RTL zählen zum Portfolio von Bertelsmann in Gütersloh.

