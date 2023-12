„Yellowstone“ – Wann kommt das Serien-Finale?

Der erste Teil der fünften Staffel erschien bereits im November, doch auch bei „Yellowstone“ haben der Hollywood-Streik und interne Probleme viel durcheinander gewirbelt. Wann kommt also die zweite Staffelhälfte und damit das Serienfinale?

Die „Yellowstone“-Neowestern-Saga von Produzent und Serienschöpfer Taylor Sheridan (Drehbuchautor von „Sicario“) ist einer der größten Erfolge der Paramount-Studios. Das beweist allein schon die Tatsache, dass es mit „1883“ und „1923“ inzwischen zwei Serienableger gibt. Wobei letztere Produktion sogar Größen wie Helen Mirren und Harrison Ford für die Hauptrollen gewinnen konnte. Außerdem sind immer noch weitere Spin-Offs geplant. Doch wie steht es um die Hauptserie und deren aktuelle fünfte Staffel mit Kevin Costner?

Kevin Costner steigt aus

© 2020 Paramount Television.All Rights Reserved – Kevin Costner dreht aktuell sein persönliches Herzensprojekt „Horizon“, das ebenfalls eine Neowestern-Saga zu werden scheint

Hauptdarsteller Kevin Costner verlässt „Yellowstone“. Das ist mittlerweile unumstößlich. Der Hollywood-Star möchte sich lieber eigenen Projekten widmen. Auch wenn es wohl keinen großen Streit deswegen gab, bedauert Prouzent Sheridan Costners Weggang. Nun wird es definitiv keine sechste Staffel der Hauptserie mehr geben. Die aktuelle fünfte Staffel wird also auch das Serienfinale. Die ersten acht Episoden derselben veröffentlichte Paramount+ hierzulande bereits im November. Und auch die zweite Staffelhälfte sollte in den USA ursprünglich schon Ende 2023 an den Start gehen.

Das Serienfinale kommt frühestens Ende 2024

Auch die andauernden Hollywood-Streiks verzögerten eine Fertigstellung der fühften „Yellowstone“-Staffel. Doch jetzt scheint es einen offiziellen Termin für die Veröffentlichung der finalen Folgen zu geben. Paramount hat den November 2024 angekündigt, allerdings gilt das erstmal nur für die USA. Wann das Serienfinale in Deutschland erscheint, bleibt noch offen, aber hoffentlich nicht wesentlich später.

Fraglich ist zudem, in wie vielen der finalen Episode Kevin Costner überhaupt dabei sein wird, wo er doch schon längst mit anderen Drehs beschäftigt ist. Allerdings wurde auch schon ein neuer Serienableger mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle angekündigt namens „2024“, der die Geschichte dort weiterspinnen soll, wo sie in der Hauptserie endet. Womöglich wird McConaughey also schon in den letzten Folgen der fünften „Yellowstone“-Staffel erstmals auftreten. Außerdem stehen mit „1944“ und „1883: Bass Reeves – mit David Oyelowo“ bereits die nächsten Spin-Offs im Raum.