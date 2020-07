Kommentar: Verlängerung der SD-Ausstrahlung im Sinne der Zuschauer

Anzeige

ARD und ZDF gehen mit der SD-Ausstrahlung in die Verlängerung, obwohl HDTV mittlerweile Standard ist. Dennoch kommt der Schritt Millionen von Zuschauern sehr entgegen.

Natürlich müssen die Öffentlich-Rechtlichen sparen und selbstverständlich ist HDTV in eigentlich allen Haushalten angekommen. Der Astra TV-Monitor hat es im April aber gezeigt: Noch immer gibt es in Deutschland sechs Millionen TV-Haushalte, die ihr Programm ausschließlich in SD empfangen. Diese Menschen müssen sich – um ARD und ZDF weiter schauen zu wollen, definitiv entweder einen neuen Fernseher oder eine entsprechende Set-Top-Box zulegen. Das wird nicht billig. Ansonsten müssen sie sich mit den Privatsendern oder Shoppingkanälen vergnügen.

RTL hat bereits im Januar Nägel mit Köpfen gemacht und die SD-Abschaltung um mehrere Jahre verschoben. Das ist auch clever, immerhin gibt es noch genug Endgeräte, die ausschließlich die SD-Signale empfangen. Denn obwohl 84 Prozent der TV-Haushalte ihr Programm in HDTV empfangen, heißt das nicht, dass sie das auf allen Geräten in der Wohnung auch können. Ein HDTV-Haushalt kann nämlich auf dem Zweitfernseher in Küche, Schlafzimmer oder Kinderzimmer sehr wohl noch auf die SD-Qualität beschränkt sein.

Man darf auch nicht davon ausgehen, dass jeder Zuschauer seine Fernsehtechnik im Griff hat und mal eben in der Kanalliste die SD-Varianten von ARD und ZDF durch die HDTV-Kanäle ersetzen kann, die in den ersten Jahren noch nicht relevant und von den Herstellern ganz hinten in den Listen platziert wurden. Dies ist auch eines der Hauptargumente von RTL, die Abschaltung bis auf weiteres zu verschieben.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Gelder für die Beibehaltung der SD-Ausstrahlung sehr gut angelegt sind. Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen die Bürger nicht von ihrem reichhaltigen Informations- und Unterhaltungsprogramm ausschließen, nur weil sie keine HDTV-Empfänger im Haushalt zu stehen haben. Das sieht in einigen Jahren sicher anders aus, dann kann gerne abgeschaltet werden. Jetzt aber bitte nicht!

