Kommentar: Weitere SD-Ausstrahlung wirft Ultra-HD um Jahre zurück

ARD und ZDF wollen die 25 Jahre alte und technisch überholte SD-Ausstrahlung noch mehrere Jahre fortsetzen, neue Technologien wie Ultra-HD werden dadurch verzögert. Es hätte bessere Lösungen gegeben.

Ursprünglich hieß es bei ARD und ZDF, eine Informationskampagne zur SD-Abschaltung müsse 18 Monate davor starten. Die aktuellen Tranponderverträge laufen Anfang 2021 aus, das ideale Abschaltdatum wäre deshalb November 2020 oder Januar 2021 gewesen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten entschieden sich für den Januar-Termin, da die Zuschauer dann noch die Weihnachtszeit zur Umrüstung und Geräteneukauf hätten nutzen können. Doch bereits die Verkündung des Abschalttermins Januar 2021 wurde bei den Anstalten immer weiter verschleppt und erfolgte teilweise erst Anfang 2020. Dann wieder monatelang Sendestille und keine Informationskampagne. Da ist es nur folgerichtig die Abschaltung zu verschieben.

Aber doch nicht gleich um 3 Jahre! Um sechs oder neun Monate zu Ende 2021 hätte völlig gereicht. Die stetig sinkenden Nutzungszahlen für SD via Satellit sprechen für sich. Laut Digitalisierungsbericht 2019 der Landesmedienanstalten gibt es 17,256 Milllionen Haushalte mit Sat-Empfang. Die Durchdringung mit mindestens einem HDTV-Gerät lag 2018 bei 80,0 und 2019 bei 82,4%. 11,4% gaben an, kein HD-Gerät zu besitzen, 6% wussten es nicht. Beim Sat-Empfang schauten lt. Studie 2019 bereits 72,5% in HD. Mit einer guten Informationskampagne hätte man den Anteil bis 2021 auf weit über 90% getrieben. Zumal die Gerätepreise seit Jahren ins Bodenlose fallen. Free-to-Air-HD-Receiver sind bereits für unter 40 Euro am Markt, Digitalfernseher mit Triple-Tuner gibt es für wenige Hundert Euro.

Wenn nun SD so lange weiterläuft, verzögert das auch Innovationen. ARD und ZDF werden für Ultra-HD keine weitere Parallelausstrahlung beginnen, solange das Vor-Vorgängersystem (SD) noch Kosten verursacht. Die Innovation Ultra-HD wird nun bis auf Weiteres beim Streaming stattfinden. Die Schweiz hat SD via Satellit übrigens bereits Ende Februar 2016 abgeschaltet. Man muss sich nur trauen.