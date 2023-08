Netflix verschiebt gleich mehrere Neustarts auf 2024

Anzeige

Laut aktuellen Medienberichten hat der Streaming-Dienst Netflix mehrere, teils prominent besetzte Filme auf das kommende Jahr verschoben.

Unter anderem hatte die Seite „Whats on Netflix“ über die verschobenen Starttermine berichtet. Laut des Portals hat Netflix sechs Filme, die ursprünglich für dieses Jahr angedacht waren, auf 2024 ausgelagert. Inzwischen haben auch zahlreiche andere Entertainment-Portale über die Änderungen im Veröffentlichungsplan berichtete.

„Whats on Netflix“ spekulierte dabei Ende Juli bereits zu den Gründen, dass einerseits einige der Filme schlicht und einfach noch nicht fertig sein könnten. Andererseits könnte auch der andauernde Hollywood-Streik etwas mit den Verschiebungen zu tun haben, wie die Plattform überlegt. Die Arbeitsverhältnisse bei Streaming-Produktionen werden von den Streikenden unter anderem kritisiert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Da immer noch keine Einigung mit den Studios und Konzernen in Sicht zu sein scheint, könnten die Produktionsausfälle bald für Flauten bei Inhalten aus Hollywood sorgen.

Nicht nur bei Netflix werden Filme verschoben

Der Streik hat in den vergangenen Wochen bereits etliche Terminkalender durcheinandergewirbelt. Einige Titel wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. So hat etwa der von vielen mit Spannung erwartete „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“ seinen Starttermin im März 2024 verloren. Die Tennis-Romanze „Challengers“ mit „Euphoria“-Star Zendaya in der Hauptrolle, die eigentlich die Filmfestspiele in Venedig eröffnen sollte, wurde vom Herbst 2023 auf Frühjahr 2024 verlegt. Die Fantasy-Groteske „Poor Things“ mit Emma Stone startet nun statt im Oktober erst im Februar, wie am Montag bekannt wurde. Ob das Sci-Fi-Epos „Dune: Part Two“ seinen geplanten Kinostart im November behalten kann, steht weiterhin auf der Kippe.

Zu den verschobenen Netflix-Titeln gehört nun laut „What’s on Netflix“ die romantische Komödie „A Familiy Affair“ mit Nicole Kidman und Zac Efron, der ursprünglich im November starten sollte. Auch der Fantasystreifen „Damsel“ mit Millie Bobby Brown soll nun erst im nächsten Jahr erscheinen. Die weiteren verschobenen Filme sind laut Online-Portal der Kevin-Hart-Film „Lift“ (neuer Termin am 12.1.2024), die Romanze „Players“, das Shirley-Chisholm-Biopic „Shirley“ mit Regina King sowie der Sci-Fi-Film „Spaceman“ mit Adam Sandler.

Zu den genauen Gründen für die Verschiebungen hat Netflix allerdings noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Es ist also unklar, ob tatsächlich der Streik in Hollywood oder unfertige Produktionen dafür verantwortlich sind. Ein Blick in das Presseportal des Streaming-Anbieters bestätigt jedoch, dass die Titel zum Teil auf unbestimmte Zeit verschoben wurden.

