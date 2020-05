Neue Sky-Sender in Großbritannien

Sky UK & Ireland hat am Mittwoch drei neue Sender gelauncht. Während zwei Programme brandneu sind, handelt es bei dem dritten Sender nur um eine Umbenennung.

History firmiert in Großbritannien und Irland künftig unter neuen Namen als Sky History. Der neue Name ist das Resultat eines Joint-Ventures zwischen Sky und History-Betreibers A+E Networks. Mit dem Sky-Branding versehen reiht sich der Sender seit dem 27. Mai nun in ein Trio an Doku-Kanälen ein.

© Sky UK & Ireland

Dazu gehören auch die beiden im Gegensatz zu Sky History neu gestarteten Sender Sky Nature und Sky Documentaries. Auf den beiden Info-Kanälen werden nach Sky-Angaben ab sofort hundete Stunden Doku-Programm geboten – linear und auf Abruf. Dabei wird ein Mix aus Original-Produktionen und Zukäufen zum Einsatz kommen. Die Sender sind für Sky-UK-Kunden ohne Zusatzkosten verfügbar und außerdem auch Teil im Entertainment-Paket des Online-Angebots Now TV.

© Sky UK & Ireland

Sky Documentaries soll dabei die neue Heimat für Doku-Formate der US-Angebote HBO, Showtime and Hulu und neuer Sky-Original-Dokumentationen werden. Das Programm umfasst Sport-, Politik- und Reality-Themen. Sky Nature wird sich, wie der Name schon vermuten lässt, eher auf Natur-Themen konzentrieren. Dabei werden unter anderem auch 4K-Inhalte von Love Nature präsentiert.

© Sky UK & Ireland