Amazon Prime Day 2023: Wann steigt das Shopping-Event?

Wenn Amazon dem gewohnten Zeitplan der letzten Jahre folgt, dürfte der nächste Prime Day schon in wenigen Wochen vor der Tür stehen.

Der Prime Day ist das zentrale Shopping-Event eines jeden Jahres bei dem Online-Versandhändler Amazon. Traditionell bietet die Plattform dabei über zwei Tage hinweg zahlreiche zeitlich begrenzte Sonderangebote aus den unterschiedlichsten Kategorien, seien es TV-Geräte, DVDs und Blu-rays, Smartphones, Computer oder auch Amazon-Geräte wie der Echo Dot oder die Fire-TV-Produkte (hier findet man einige Testberichte von DIGITAL FERNSEHEN zu den Geräten).

Prime Day Mitte Juli wahrscheinlich

In den letzten Jahren fand der Prime Day Mitte des Jahres statt, zuletzt am 12. und 13. Juli (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zwar hat der Händler bislang noch keinen offiziellen Termin genannt, doch man kann davon ausgehen, dass das Shopping-Event auch in diesem Jahr wieder im kommenden Monat stattfinden wird. Zum Datum wird aktuell jedenfalls schon an verschiedensten Stellen spekuliert. So gehen etwa „GameStar“ und „Focus“ davon aus, dass der Prime Day in diesem Jahr am 11. und 12. Juli steigen wird.

Sucht man aktuell direkt bei Amazon nach einem Termin für den Prime Day, leitet einen der Händler nur auf eine Seite weiter, die mit den Vorteilen eines Prime-Abos wirbt. Prime kostet derzeit 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahrespaket. Ein 30 Tage langer Probezeitraum ist dabei kostenlos. DIGITAL FERNSEHEN wird berichten, sobald die Plattform ein konkretes Datum für den Prime Day veröffentlicht.

Bildquelle: amazon_4: © dzianominator - stock.adobe.com