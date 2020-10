Bei Amazon startet der Black Friday schon heute

Anzeige

Ende November lockt der Black Friday allerorts mit Spardeals. Amazon bietet schon jetzt mit dem „Frühen Black Friday“ diverse Schnäppchen.

Der dritte Freitag im November leutet nach Thanksgiving die Weihnachtszeit in den USA ein: als Black Friday, mit satten Rabatten im Handel. Auch hierzulande feiern viele Anbieter den Schnäppchen-Tag, ganz vorne mit dabei ist Amazon.

Und der Onlineriese legt jetzt schon mal vor: Vom 26. Oktober bis 19. November läuft der „Frühe Black Friday“ bei Amazon – der eigentliche Black Friday fällt dieses Jahr auf den 27. November.

Auf der Amazon-Website sollen in dem Aktionszeitraum täglich wechselnde Blitzangebote und Aktionen präsentiert werden. Aktuell sind mehr als 9.300 Artikel aus über 40 Kategorien im Angebot.

So ist das Samsung Galaxy Tab S7+ heute um zehn Prozent reduziert. Und in der Kategorie „Fernseher & Heimkino“ sind etwa gerade HDMI Switch Splitter von Techole im Angebot. Einen richtigen Knaller hat die DIGITAL FERSEHEN-Redaktion zwar aktuell nicht gefunden – das könnte sich jedoch in den nächsten Tagen ändern.