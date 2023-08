DAZN erwirbt Rechte an Saudi-Liga mit Cristiano Ronaldo Benzema und Co.

Anzeige

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané und viele andere aktuelle und ehemalige Top-Stars des Weltfußballs: DAZN sichert sich die Übertragungsrechte an der Roshn Saudi League. Die Liga startet schon diesen Freitag.

Am 11. August geht es um 20 Uhr mit der Partie zwischen Al-Ahli SFC (inkl. der Neuzugänge: Riyad Mahrez, Roberto Firmino und Allan Saint-Maximim) gegen Al-Hazem SC. Zu den Top-Spielern, die in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt sind, zählen außerdem Sergej Milinković-Savić, Sadio Mané, Jordan Henderson und viele weitere Spieler. Jeden Spieltag wählt DAZN in Deutschland und Österreich die besten drei Spiele aus und überträgt diese via App-Livestream sowie auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2.

Drei Partien aus der Roshn Saudi League pro Spieltag live DAZN

Mit der Roshn Saudi League ist DAZN mal wieder ein internationales Übertragungsrecht ins Netz gegangen. © RafMaster – stock.adobe.com

Am Montag, 14. August, überträgt DAZN um 17 Uhr dann die Partie zwischen Al-Raed SFC und Ittihad Club, bei dem unter anderem Karim Benzema, N’Golo Kanté und Fabinho unter Vertrag stehen. Nur drei Stunden später schließt die Partie zwischen Al-Ettifaq FC und Al-Nassr FC mit Superstar Cristiano Ronaldo und Marcelo Brozovic den ersten Spieltag auf DAZN ab.

Debüt von Benzema am 14. August live auf DAZN

Die Roshn Saudi League erweitert damit das ohnehin schon einzigartige Angebot an hochwertigen Fußball-Rechten, die DAZN allen Kunden anbietet. Dazu gehören neben der UEFA Champions League und der Bundesliga auch die LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie zahlreiche weitere internationale Ligen und Pokalwettbewerbe. Alle Fans können die Roshn Saudi League mit ihrem DAZN-Abonnement verfolgen.

