EM 2024 und mehr: DAZN bietet jetzt auch Tickets an

Anzeige

DAZN führt einen Ticketshop in seiner App ein, über den man demnächst beispielsweise Eintrittskarten oder offizielle Hospitality-Pakete für die EM 2024 bekommen kann.

Anzeige

DAZN geht eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Daimani ein, um in Zukunft auch Tickets und Hospitality-Pakete für eine breite Palette an Sportevents anzubieten. Das Ziel von DAZN ist es, die ultimative Heimat für Sportfans zu werden und alle sportbezogenen Inhalte, Dienstleistungen und Produkte in einer einzigen App zusammenzuführen. Erst im letzten Jahr tat man sich mit EMP zusammen, um einen E-Commerce-Shop zu starten. Die Partnerschaft von DAZN mit Daimani ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.

Mit Hilfe der Technologie des neuen Partners wird DAZN eine Ticketbörse in seine App einbetten, über die Sportfans Tickets für Livesport-Events erwerben können. Im Laufe der Zeit werden beide Unternehmen eng an der Weiterentwicklung des Ticketing-Marktplatzes arbeiten und unter anderem ein gemeinsames „Wallet“ entwickeln.

DAZN und Daimani bieten Hospitality-Pakete für UEFA EURO 2024 und Rugby-WM

Das Objekt der Begierde einer jeden Europameisterschaft: Die Siegertrophäe. Im Livestream ist die EM 2024 bei DAZN aber nicht zu sehen.© UEFA

Der weltweite Markt für Eintrittskarten für Sportveranstaltungen wird bis 2030 auf 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Dank eines großen und engagierten Kundenstammes von Sportfans, etablierten Beziehungen zu allen großen Fußballligen der Welt, sowie zu globalen Unternehmen wie der NFL, NBA, Formel 1 und MotoGP, ist DAZN in einer starken Position, Tickets für Live-Sportveranstaltungen zu bewerben und zu verkaufen. Zunächst wird der neue Ticketing-Marktplatz in Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien eingeführt. Unter anderem haben Fans dort Zugang zu den offiziellen Hospitality-Paketen für die UEFA EURO 2024, da Daimani offizieller Handelsvertreter und Mitglied der Hospitality Experience AG-Gruppe 2024 ist.

In der Zukunft wird der Marktplatz von DAZN weltweit ausgerollt werden, wobei der Schwerpunkt auf dem Verkauf von Tickets für Sportligen und -veranstaltungen liegt, für die DAZN die Übertragungsrechte hält, um einen Service zu bieten, der für Fans auf der DAZN-Plattform zugänglich, relevant und einfach zu bedienen ist. Dies ist die neueste in einer Reihe von Produktintegrationen, die DAZN näher an das Ziel, die ultimative Heimat für Sportfans zu werden, bringt: ein Ort, an dem Fans auf alles zugreifen können, was sie wollen – von Live-Sport-Streaming, Nachrichten, Analysen und Highlights bis hin zu Wetten, Ticketing und E-Commerce. Dazu gehört auch die größte Auswahl an offiziellen Hospitality-Paketen für die Rugby-Weltmeisterschaft 2023, da Daimani der exklusive internationale Hospitality-Agent ist.

Option, Anteile an Daimani zu erwerben

Shay Segev, CEO der DAZN Group, sagt: „Der Bereich der Sportunterhaltung ist extrem fragmentiert, mit einer wachsenden Zahl von Apps und Eigentümern von Inhalten. DAZN entwickelt eine reibungslose Super-App für Sportfans – eine einzige Plattform, auf der sie Live-Spiele genießen und auf die gesamte Palette sportbezogener Produkte und Dienstleistungen in einer App zugreifen können, mit einem Konto und einem Wallet zum Ansehen, Spielen, Chatten, Transaktionen und Wetten. Die Partnerschaft mit Daimani markiert unseren Einstieg in das Ticketing-Geschäft. Das ist großartig für uns und, was noch wichtiger ist, großartig für unsere Kunden.“

Max Müller, CEO von Daimani, sagt: „Für uns ist dies eine perfekte Gelegenheit: Die Partnerschaft bietet eine End-to-End-Lösung für Sportkonsumenten, indem sie einen intuitiven, kundenfreundlichen Weg zu allem rund um Live-Events schafft. Es unterstützt die Mission von DAIMANI, Veranstaltungen für Fans und Verbraucher zugänglicher zu machen – auf Knopfdruck.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit hat DAZN zudem die Option, Anteile an Daimani zu erwerben.

Quelle: DAZN | Red.: bey