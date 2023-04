Moderner Arbeitsplatz: So funktionieren PC-Mietmodelle

Anzeige

In vielen Branchen hat sich das Konzept des Arbeitsplatzes in den vergangenen Jahren stark verändert. Das Zusammenspiel aus Notwendigkeiten und Möglichkeiten hat ein Umdenken in Gang gesetzt, das die Arbeitswelt zukunftsweisender gestalten kann. Der moderne Arbeitsplatz erfüllt neue und weitaus komplexere Anforderungen als noch vor einigen Jahren. Das hat nachhaltige und gleichzeitig effiziente Modelle zur Arbeitsplatzgestaltung in den Vordergrund gerückt. Dank innovativer Konzepte ist es heute möglich, neue Wege zu gehen und den Arbeitsplatz der Zukunft neu zu denken.

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Die Digitalisierung hat es möglich gemacht, Arbeitszeitmodelle neu zu denken. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes ist eng mit diesen neuen Möglichkeiten verknüpft. Themen wie Nachhaltigkeit, Work-Life-Balance und ergonomische Aspekte rücken zunehmend in den Fokus. Co-Working Spaces und flexible Arbeitsplatzmodelle gehören zu den großen Benefits, die die moderne Arbeitswelt mit sich bringt. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass die differenzierte Ausgestaltung von Aufgabengebieten und die komplexen Prozesse einer stark digitalisierten Arbeitswelt mit den Anforderungen einer sich im Wandel befindlichen Gesellschaft in Einklang gebracht werden können.

Rund um das Thema moderner Arbeitsplatz hat sich inzwischen ein Begriff ausgebildet: “New Work” heißt das Trendwort, unter dem die vielfältigen Aspekte des Arbeitsplatzes der Zukunft gefasst werden, mit denen sich Trendforscher beschäftigen. Das Konzept des Arbeitsplatzes wird dabei immer stärker losgelöst von starren Vorgaben und festen Strukturen. In der Zukunft wird es vielmehr darum gehen, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, um vielfältige Modelle, Prozesse und Kooperationen umsetzen zu können – und zwar zunehmend unabhängig von einem festen Platz für die Arbeit. In diesem Zusammenhang sind auch neue Konzepte für die Ausstattung von Arbeitsplätzen in den Fokus gerückt. In einem digitalen Arbeitsalltag sind es vor allem technische Geräte, die komplexe Arbeits- und Kommunikationsprozesse unterstützen. Mietmodelle für PCs und andere digitale Arbeitsmittel eröffnen Unternehmen flexible Möglichkeiten und können zu einem wichtigen Baustein moderner Arbeitsplatzgestaltung werden.

So funktionieren PC-Mietmodelle

Der Modern Workspace ist ein zentraler Begriff im Zusammenhang mit dem Wandel der Arbeitswelt. Unternehmen sehen sich zunehmend mit der Aufgabe konfrontiert, ihre Arbeitsprozesse und die logistischen Voraussetzungen an moderne Arbeitsmodelle anzupassen. Kooperationen mit Freelancern, Remote-Arbeitsplätze, Co-Working Spaces und ein starker Trend zur flexiblen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung prägen viele Branchen. Um jederzeit und überall die erforderliche Ausstattung für digitale Arbeitsplätze bereitstellen zu können, sind Mietmodelle für digitale Arbeitsgeräte eine ebenso wirtschaftliche wie nachhaltige Alternative zur klassischen Büroausstattung.

Der Kauf moderner Hardware und Software ist mit hohen Kosten verbunden. Die rasante Entwicklung technologischer Möglichkeiten zwingt Unternehmen außerdem dazu, ihren Bestand regelmäßig zu modernisieren, um langfristig effiziente und wirtschaftliche Arbeitsprozesse zu gewährleisten und gleichzeitig moderne Arbeitsplatzmodelle unterstützen zu können. Mietmodelle bieten die Möglichkeit, eine moderne digitale Büroausstattung zu nutzen, ohne sie käuflich erwerben zu müssen. Unternehmen, die sich auf die Ausstattung moderner Telearbeitsplätze spezialisiert haben, stellen ihren Kooperationspartnern feste Arbeitsrechner und mobile Endgeräte zur Verfügung. Moderne Softwarelösungen können auf Wunsch hinzugebucht werden.

PC-Mietmodelle können unterschiedlich ausgestaltet sein. Üblich ist die Bereitstellung eines festen Kontingentes von Endgeräten und den erforderlichen Softwarelösungen gegen einen monatlichen oder jährlichen Mietpreis. Auch die Ausstattung einzelner Projekte für einen festgelegten Zeitraum ist möglich. Wo und für welchen Zeitraum die technische Ausstattung zur Verfügung gestellt wird, kann flexibel vereinbart werden. Die regelmäßige Nutzung von Mietgeräten im Rahmen von Co-Working Spaces ist ebenso denkbar wie die Bereitstellung einzelner Lösungen für Freelancer mit häufig wechselnden Standorten.

Mithilfe von flexiblen Mietmodellen können Unternehmen ihre Mitarbeiter bedarfsgerecht ausstatten und dabei immer auf modernste Hardware- und Software-Lösungen zurückgreifen. Serviceorientierte Anbieter stellen dabei nicht nur das Endgerät zur Verfügung, sondern bieten ergänzende Nutzungstarife an, die wichtige Peripherie wie Headsets, Tablets und Smartphones und sogar Datenvolumenpakete enthalten. Komplettlösungen für Betriebssysteme und andere erforderliche Software gehören in vielen Fällen zu einem umfangreichen Leistungspaket dazu. So können Unternehmen ein modernes und prozessoptimiertes Arbeitsumfeld schaffen, das sich individuell auf den aktuellen Bedarf anpassen lässt.

Das sind die Vorteile moderner Mietlösungen

Moderne PC-Mietlösungen treffen den Zeitgeist eines neu gedachten Arbeitsalltages. Für Unternehmen bringt ein flexibles Mietmodell zahlreiche Vorteile mit sich:

Kostenersparnis und Kostenkontrolle

Die Anschaffungskosten für modernes Digitalequipment sind hoch und vor allem für kleine Unternehmen und Startups oft schwierig in den Businessplan zu integrieren. Die Mietkosten für Digitallösungen sind deutlich geringer und können langfristig in den Businessplan integriert werden.

Zusätzlich zu den hohen Anschaffungskosten entfallen bei den meisten Mietmodellen auch unerwartete Kosten für Reparaturen, den Austausch veralteter Geräte und Software-Updates. Seriöse Kooperationspartner stellen im Rahmen der Zusammenarbeit nicht nur die Endgeräte und Softwarepakete zur Verfügung, sondern reparieren defekte Geräte auch im Rahmen einer Service-Garantie oder tauschen diese aus. Dasselbe gilt für veraltete Geräte oder Software-Versionen. Die Kosten hierfür werden meist in den Mietpreis einkalkuliert und können so langfristig umgelegt werden.

Mit einem Mietmodell lassen sich die Kosten für die digitale Ausstattung des Unternehmens so langfristig absehen und in den Businessplan einkalkulieren.

Technisch auf dem neuesten Stand

Wenn Unternehmen sich für ein Mietmodell entscheiden, können sie ihre IT technisch auf hohem Niveau halten. Während Bestandsgeräte und Softwarepakete aufgrund technischer Neuerungen häufig schnell veraltet sind, stellen Kooperationspartner für Mietlösungen ihren Kunden in der Regel immer moderne Highend-Geräte zur Verfügung und tauschen veraltete Hardware und Software im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen aus. So können Mitarbeiter immer von technisch hochwertigen Arbeitsmaterialien profitieren und damit die Arbeitsprozesse effizient gestalten.

Bedarfsgerechte Ausstattung zu jeder Zeit

Mit flexiblen Mietlösungen können Unternehmen ihren Bedarf immer wieder aktuell decken. Wenn sich das Team vorübergehend oder langfristig vergrößert oder verkleinert, einzelne Mitarbeiter auf Projektbasis oder langfristig mobile Geräte benötigen oder zusätzliche Remote-Arbeitsplätze benötigt werden, ist die Bereitstellung der IT häufig ein Knackpunkt. Mit einem Mietmodell können Unternehmen passgenau auf veränderte Anforderungen reagieren.

Keine hauseigene IT erforderlich

Setzen Unternehmen ausschließlich auf Mietlösungen, können sie damit ihre IT vollständig auslagern. Umfangreiche Kooperationen beinhalten nicht nur die Bereitstellung von Hardware, Software und notwendiger Peripherie, sondern bieten darüber hinaus auch Serviceleistungen wie Software-Updates und -Erweiterungen, Reparaturen, einen Austausch von veralteten oder defekten Geräten und einen Kundensupport für Bedienungsfragen. Je nach Größe und Komplexität des Unternehmens kann dadurch komplett auf eine hauseigene IT verzichtet werden. Wird das Mietmodell nur als Teillösung genutzt, zum Beispiel für die Ausstattung von Freelancern oder Remote-Arbeitsplätzen, kann durch einen Kooperationsvertrag mit integrierten Serviceleistungen die IT-Abteilung des Unternehmens entlastet werden und sich auf die Anforderungen vor Ort konzentrieren.

Hohe Flexibilität für den Unternehmensstart

PC-Mietmodelle können vor allem für Selbstständige, Freelancer und Unternehmensgründer eine attraktive Lösung sein.

