Nach DAZN: Auch Telekom erhöht Preis für MagentaSport

Anzeige

Die Preiserhöhungswelle zieht immer weitere Kreise: Nachdem die Kosten bei DAZN am Dienstag noch einmal drastisch gesteigert wurden, legt die Telekom mit MagentaSport nacht.

Anzeige

Jüngst gab es erst frohe Kunde vonseiten MagentaSport zu verzeichnen: Denn der Sportstreamingdienst integriert ab August zahlreiche internationale Fußball-Ligen – und das ohne Zusatzkosten. Dachte man zumindest zunächst. Denn mittlerweile wurden die Abo-Preise für MagentaSport nach oben angepasst.

Telekom ahmt DAZN nach: 62 Prozent Preiserhöhung bei MagentaSport

Die Zeiten, in denen man als Telekom-Kunde für knapp 5 Euro zusätzlich, beziehungsweise 10 Euro als Nicht-Telekom-Kunde, in den Genuss des Sport-Angebots um 3. Liga, Frauenfußball-Bundesliga und Co. kam, sind passé. Künftig bezahlt man jeweils 3 Euro mehr. Wenn monatliche Kündbarkeit gewünscht wird, wird wie zuvor noch einmal 5 Euro draufgeschlagen, beziehungsweise 7 Euro für Nicht-Telekom-Kunden.

Übersicht neuer und alter Preise von MagentaSport

Jahresabo für Telekom-Kunden: früher monatl. 4,95 Euro nun 7,95 Euro

Jahresabo für Nicht-Telekom-Kunden: früher monatl. 9,95 Euro nun 12,95 Euro

Monatsabo für Telekom-Kunden: früher 9,95 Euro nun 12,95 Euro

Monatsabo für Nicht-Telekom-Kunden: früher 16,95 Euro nun 19,95 Euro

Dass die gestiegenen Kosten kausal mit der eingangs erwähnten Hinzunahme von Sportdigital Fussball zusammenhängen, darf angezweifelt werden, da auf der anderen Seite ab Sommer auch die Basketball-Bundesliga zum Konkurrenzprodukt Dyn aus dem Hause Axel Springer abwandert. Es handelt sich dabei, also eher um einen Ausgleich als um einen Bonus.

Bildquelle: df-magentasport: Deutsche Telekom