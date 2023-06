Telekom schaltet Sportdigital für MagentaSport-Kunden frei – dann ist es so weit

Anzeige

Ohne Zusatzkosten integriert, statt Zubuch-Option: Das reichhaltige Fußball-Angebot von Sportdigital ist demnächst Teil vom MagentaSport-Abo der Telekom.

Wie Telekom TV-Chef Arnim Butzen nun preisgab, können sich MagentaSport-Kunden oder diejenigen, die es noch werden wollen, in Kürze auf viele weitere Fußball-Ligen freuen. Über Sportdigital kann man auf Kanal 271 Live-Fußball aus über 20 Ligen und Wettbewerben sehen, das ist aber bei der Telekom bisher nur über eine Zubuchoption möglich. Butzen stellt in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nun in Aussicht, dass MagentaSport-Kunden das Angebot ab August nicht mehr zuzahlen müssen.

Der TV-Chef der Telekom ging dabei nicht darauf ein, wie mit Bestandskunden der Zubuch-Option umgegangen. Auch ließ er sich kein konkretes Datum entlocken, zum Saisonbeginn der vielen verschiedenen Ligen sollte man aber wahrscheinlich die Freischaltung vollzogen haben.

Ohne Aufpreis: Mit Sportdigital beglückt die Telekom MagentaSport-Kunden mit 23 Ligen und Pokale

Bisher bei der Telekom lediglich als Zubuch-Option verfügbar, bald für MagentaSport-Abonnenten inklusive:

Das sind die 23 Sportdigital Fussball-Ligen und Wettbewerbe: AFC Cup (Asien), AFC Asia Cup (Asien), Campeonato Brasileiro (Brasilien), CAF WM-Qualifikation (Afrika), Afrika-Cup (Afrika), Sky Bet Championship (England), Carabao Cup (England), CONMEBOL U20 (Südamerika), Copa America (Südamerika), Copa De La Liga Profesional (Argentinien), Copa do Brasil (Brasilien), Copa Del Rey (Spanien), Ekstraklasa (Polen), Eredivisie (Niederlande), Fortuna Liga (Tschechien), KNVB Pokal (Niederlande), CONCACAF Gold Cup (Nord- und Mittelamerika), Liga Profesional (Argentinien), J. League (Japan), Primeira Liga (Portugal), Saudi Arabian Pro League (Asien), Supercopa de España (Spanien).

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls diesen DIGITAL FERNSEHEN-Artikel aus der Vorwoche: Sportdigital sichert sich neue Meisterschaftsrechte.

