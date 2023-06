Sportdigital Fußball sichert sich neue Meisterschaftsrechte

Anzeige

Sportdigital Fußball hat sich laut einer aktuellen Mitteilung die Übertragungsrechte einer Kontinentalmeisterschaft für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert.

Der Pay-TV-Sender hat laut eigenen Angaben die Übertragungsrechte an dem CONCACAF Gold Cup 2023 erworben und will alle 31 Live-Spiele der nord- und mittelamerikanischen Kontinentalmeisterschaft zeigen. Vom 25. Juni bis zum 16. Juli werden dabei Teams aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik um den Titel kämpfen, erklärt der Anbieter.

Darüber hinaus will Sportdigital Fußball bereits die letzten drei Qualifikationsspiele zeigen, in denen die noch fehlenden drei Teilnehmer ermittelt werden. Die Partien Guadeloupe gegen Guyana, Martinique gegen Puerto Rico und St. Kitts und Nevis gegen Französisch-Guayana sollen in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni ab 22.45 Uhr stattfinden, so der Pay-TV-Anbieter.

Dann startet der CONCACAF Gold Cup bei Sportdigital Fußball

Das Auftaktspiel des CONCACAF Gold Cup kann man am 25. Juni ab 3.30 Uhr im Pay-TV-Programm sehen. Darin trifft der Titelverteidiger USA auf Jamaika. Die USA und Kanada sind dabei Gastgeber des Turniers, gespielt wird in 15 Stadien. Wie Sportdigital weiter ausführt, wird Katar nach seiner Teilnahme im Jahr 2021 erneut als Gast-Mannschaft mit von der Partie sein.

