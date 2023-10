Netflix-Event im November bringt „Stranger Things“-Day und vieles mehr

Anzeige

Es ist wieder so weit: Die Geeked Week von Netflix, das jährliche Event für Unterhaltung jeden Genres, findet nun bereits zum dritten Mal statt. Mit dabei u.a. „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ und ein ganzer „Stranger Things“-Tag.

Im November gibt es wieder eine epische Woche lang virtuelle Veranstaltungen rund um Premieren, Neuigkeiten, erste Einblicke, Geheimnisse von hinter den Kulissen, neues Merchandise und weitere geniale Überraschungen zu euren Lieblingsserien, -filmen, -animationen und -spielen.

Szene aus „Stranger Things“ Staffel 4. Bild: Netflix

„Avatar“, „Tomb Raider“ und „Stranger Things“ spielen erste Geige bei der Geeked Week von Netflix

Der Spaß beginnt am Montag, dem 6. November, dem „Stranger Things„-Day. Die „Geeked Week“ dauert danach noch bis Sonntag, den 12. November, an. Dabei kann man sich auf Updates zu „Die 3 Sonnen, „Avatar – Der Herr der Elemente„, „The Brothers Sun“, „Damsel“, „Devil May Cry“, „Leave The World Behind“, „Rebel Moon“, „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ und noch viele weitere spannende Ankündigungen freuen. Der Sneak-Peek-Marathon zur „Geeked Week“ geht bereits jetzt los mit dem ersten Trailer:

Neue Ankündigungen und Geheimnisse, die jedes Geek-Herz höher schlagen lassen, gibt es auf GeekedWeek.com. Ein Zeitplan für die ganze Event-Woche findet sich hier.