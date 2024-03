Neue FritzBox 6670 Cable mit TV-Tuner und Wi-Fi 7 soll Standards am Kabel-Anschluss setzen

Marktstart für die FritzBox 6670 Cable: AVM bringt mit seinem neuen Router die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss.

Die FritzBox 6670 Cable ist das erste verfügbare DOCSIS-3.1-Gerät, das schnelles Internet mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 7 vereint und so für Gigabitgeschwindigkeiten im gesamten Heimnetz sorgt. Dank Mesh-Technologie von AVM profitieren Geräte wie Notebooks, Tablets, Smartphones, VR-Brillen und Smart-TVs von reichweitenstarkem WLAN.

Lesen Sie bei Interesse an diesem Thema ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: „Vodafone streicht kostenlose Fritz-Boxen„.

Wi-Fi 7 bringt bei der FritzBox 6670 Cable Vorteile für WLAN-Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz

Nicht nur der maximale Datendurchsatz erhöht sich, durch die Funktion „Multi Link Operation“ können über die beiden Bänder nun auch gleichzeitig Verbindungen gehalten werden. Ein schnelleres Wechseln der WLAN-Bänder ermöglicht zudem eine robustere Versorgung aller mobilen Geräte. Insgesamt stellt die FritzBox 6670 Cable – mit bis zu 2.880 MBit/s bei 5 GHz und 720 MBit/s bei 2,4 GHz – starkes WLAN für anspruchsvolle Anwendungen bereit. Zudem verfügt sie über weitere Anschlussmöglichkeiten wie einen 2,5-Gigabit- und vier Gigabit-LAN-Ports. So lassen sich Netzwerkgeräte wie Drucker und Speichermedien leicht ins Heimnetz integrieren.

Zur Ausstattung der neuen Kabel-FritzBox gehört außerdem eine komplette Telefonanlage (DECT, IP, analog) inklusive fünf Anrufbeantworter. Über die DECT-Basis können Smart-Home-Geräte ins Heimnetz integriert werden. Neben DECT ULE hat die FritzBox 6670 den Funkstandard Zigbee an Bord und ist für den Matter-Standard vorbereitet, sodass sich viele smarte Szenarien im Bereich Energieeffizienz, Heizen und Licht umsetzen lassen. Darüber hinaus bietet die FritzBox 6670 Cable einen integrierten TV-Tuner für die beliebte Funktion „DVB-C-Streaming“. So können Anwender Kabelfernsehen per WLAN überall in der Wohnung auf mobilen Geräten schauen.

TV-Tuner, DECT und Zigbee an Bord

© Сake78 (3D & photo) via stock.adobe.com

FritzBox-typische Funktionen wie eine umfangreiche Kindersicherung, eine Firewall, ein Mediaserver für Bilder, Musik und Videos sowie ein WLAN-Gastzugang, runden das Angebot ab. Kostenlose Apps von AVM sorgen für eine komfortable Bedienung. Die FritzBox 6670 Cable ist ab dieser Woche für 289 Euro (UVP) im Handel erhältlich.