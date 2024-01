Raab hebt neue Produktionsfirma aus der Taufe – mit interessantem Partner

Raab TV ist Geschichte, Raab Entertainment dafür neu: Brainpool hat mittlerweile sämtliche TV-Formate von „TV Total“, über „Schlag den Star“ bis „Blamieren oder Kassieren“ übernommen.

In jüngerer Vergangenheit hatten einige dieser von Stefan Raab aus der Taufe gehobenen Formate den Sprung von ProSieben zu RTL vollzogen. Der Verkauf an seinen Intimus Markus Wolter (mittlerweile CEO bei er Brainpool-Mutter Banijay Germany) bedeutet jedoch nicht das Ende für Raabs Karriere als TV-Produzent.

Daniel Rosemann war bis vor kurzem noch Doppel-Senderchef von ProSieben und Sat.1. © ProSieben/Martin Saumweber

Gemeinsam mit dem ehemaligen Senderchef von ProSieben und Sat.1, Daniel Rosemann, gründet er zum Jahresbeginn das neue Unternehmen Raab Entertainment. Wie Rosemann bei „LinkedIn“ ausführt, suche man per sofort Mitarbeiter, die das Duo bei der Produktion von frischen Inhalten für alle Sender und Plattformen unterstützen.

Anstatt „alter Hüte“, die infolge des Retrotrends im deutschen Fernsehen, reihenweise neu aufgelegt wurden, gibt es bald also neue Raab-Ideen im TV zu bestaunen. Man darf gespannt sein, was für „Bratpfannen-Tischtennis“- oder „Trocken-Curling“-Formate sich die Beiden einfallen lassen. Eingespielt dürften sie in jedem Fall sein. Schließlich hat man schon viele Jahre bei ProSieben miteinander zusammengearbeitet.