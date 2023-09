Radio Bremen: Ergebnis der Intendanten-Wahl

Anzeige

Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner leitet auch in den nächsten Jahren den öffentlich-rechtlichen ARD-Sender. Doch wie lief die Abstimmung en detail ab?

Das Kontrollgremium Rundfunkrat wählte die Senderchefin am Donnerstag für eine zweite Amtszeit, wie der Sender am Abend mitteilte. Sie bekam 22 Stimmen, es gab 2 Enthaltungen. Es gab keinen Gegenkandidaten. Eine Findungskommission hatte Gerner vorgeschlagen. Ihre zweite fünfjährige Amtszeit beginnt am 1. August 2024.

Yvette Gerner 10 Jahre Radio-Bremen-Intendantin

Radio Bremen ist der kleinste Sender in der öffentlich-rechtlichen ARD-Gemeinschaft. Das Medienhaus wird wie auch der Saarländische Rundfunk (SR) von anderen ARD-Häusern finanziell unterstützt, weil die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag in dem Bundesland nicht ausreichen. 2022 lagen die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag bei annähernd 47 Millionen Euro.