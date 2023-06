RBB verkommt zur Farce: Intendanten-Wahl versinkt im Chaos

Anzeige

Das kennen wir doch: Gremienvorsitzende lösen beim RBB weiterhin großes Chaos aus. Die ohnehin schon unter keinem guten Stern stehende Intendanten-Wahl verkommt mehr und mehr zur Farce.

Schon der ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende Wolf agierte selbstherrlich und nach eigenem Gutdünken, und stürzte den rbb in die schwerste Krise aller Zeiten. Offensichtlich knüpft der neue Verwaltungsratsvorsitzende Ehlers nahtlos an diese unrühmliche Tradition an. Mit seiner einseitig und unabgestimmten Empfehlung einer Obergrenze für das Gehalt des/der zukünftigen Intendant/in während des laufenden Ausschreibungsprozesses hätte er laut RBB-Personalrat seine Kompetenzen als EIN Mitglied der Findungskommission überschritten. Das kritisiere man scharf, heißt es in einer am Freitag versendeten Mitteilung weiter. Für alle Überlegungen Ehlers‘ hätte es weder Beschlüsse noch Diskussionen in den Gremien gegeben. Einzig und allein der Hinweis des Brandenburger Ministerpräsidenten Woidke reichte offenkundig aus, um den Verwaltungsratsvorsitzenden tätig werden zu lassen. „Das hat mit Demokratie nichts zu tun“.

RBB-Verwaltungsratsvorsitzender Ehlers stürzt Sendeanstalt im Alleingang noch tiefer ins Chaos

Die Findungskommission besteht aus sechs Mitgliedern, davon hat der Verwaltungsratsvorsitzende nur eine Stimme. Dennoch bestimmte sein Einwurf fortan die öffentliche Diskussion um die Kandidatenwahl. Mögliche Konflikte zwischen Rundfunk- und Verwaltungsrat wurden so herbeigeredet. Nun stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Ein geordnetes Wahlverfahren könne laut Personalrat nicht mehr zu Ende gebracht werden.

Mit Interimsintendantin Katrin Vernau, Radio Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch und Juliane Leipold (Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell) ist die Hälfte der von der Findungskommission ausgewählten Kandidaten und Kandidatinnen bereits auf der Strecke geblieben.

Nun lautet die Forderung des Personalrats: „Das Bewerbungsverfahren muss neu aufgesetzt werden.“

