Sky Media geht mit starker Bilanz ins neue Jahr

Vor allem in der Bewegtbildnutzung, und dort in erster Linie im digitalen Bereich, konnte Sky Media 2021 stark wachsen.

Die Werbevermarktungstochter von Sky blickt auf ein erfolgreiches 2021 zurück und startet jetzt mit vollem Schwung ins neue Jahr.

Die Sky-Media-Highlights 2021 auf einen Blick:





• 3. Platz der kommerziellen Vermarkter:

Der TV-Marktanteil nimmt weiter zu: Sky Media belegt den 3. Platz bei kommerziellen Vermarktern in der Zielgruppe

14-49 Jahre mit einem Marktanteil von 4,9 Prozent. Dies entspricht einer 7-prozentigen Steigerung gegenüber 2020. In der Zielgruppe 14-59 liegt der Marktanteil bei 4,6 Prozent, ein Plus von 6 Prozent.*



• Digitale Nutzung weiter auf Wachstumskurs

Die zunehmende Verlagerung der Nutzung von linearem TV zu digitalem Streaming spiegelt sich im digitalen Nutzungsanteil wider. So ist etwa der digitale Anteil bei Live-Übertragungen in den Bundesliga-Umfeldern um 24 Prozent, im Formel 1-Umfeld um 114 Prozent** gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Sky Media verzeichnete insgesamt 13 Prozent mehr digitale Abrufe im Vergleich zu 2020. Der stärkste Monat war dabei der Dezember mit einem neuen Allzeit-Rekordwert von 103,8 Millionen Abrufen von digitalen Inhalten.



• Aktuelle Topfilme begeistern

Auf eine starke positive Resonanz stoßen nach wie vor topaktuelle Filme. So hatte etwa kürzlich „Dune“ 830.200 Abrufe*** on demand in nur zweieinhalb Wochen.

Ralf Hape, Geschäftsführer von Sky Media: „Die Erfolgsbilanz von Sky Media gibt uns viel Rückenwind und große Zuversicht für 2022. Wie kein anderer spiegelt unsere Entwicklung die zunehmend digitale Mediennutzung wider. Es ist uns gelungen, mit dem Portfolio […] unsere Relevanz im digitalen Markt weiter auszubauen. Darüber hinaus konnten wir Platz 3 im Ranking der privaten Vermarkter im linearen TV klar festigen. Dies ist eine hervorragende Position, um weiter zu wachsen.“

Quelle: Sky Media

*2021 vs. 2020 / **Bundesliga Saison 2021/22 vs. 2020/21, 1.-17. Spieltag, Live-Übertragungen; Formel 1 Saison 2021 vs. 2020, Freies Training, Qualifying, Rennen / ***26.12.21-11.01.22