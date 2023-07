Telekom: Neue MagentaZuhause-Tarife ohne Mindestlaufzeit

Anzeige

Auch mit MagentaTV kombinierbar: Die Telekom bietet ab dem September zum ersten Mal MagentaZuhause Tarife auch als Flex-Variante ohne Mindestvertragslaufzeit an.

„Mit MagentaZuhause Flex können die Menschen das Netz der Telekom erleben, ohne sich binden zu müssen“, sagt Luciano Oliveira, Leiter Festnetz Privatkunden. Er ist überzeugt, mit dem attraktiven Angebot zahlreiche Kunden gewinnen zu können: „Wir sehen zahlreiche Geschäftsmodelle, bei denen Flexibilität und – damit verbunden – kürzere Laufzeiten zu einer erhöhten Kundenbindung führen.“

Die neuen Breitbandtarife der Telekom sind dann ab dem 5. September als MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s), L (100 Mbit/s) und XL (250 Mbit/s) buchbar. Auch an vorhandenen Glasfaseranschlüssen der Telekom. „Mit unseren neuen MagentaZuhause-Flex-Tarifen kommen wir dem Wunsch der Kunden nach mehr Freiheit in der Vertragsgestaltung nach“, so Oliveira.

Neue MagentaZuhause-Tarife der Telekom auch mit MagentaTV und Mobilfunk kombinierbar

Die neuen Telekom-Tarife lassen sich natürlich auch mit dem TV-Angebot MagentaTV kombinieren. Bildquelle: Deutsche Telekom

Die MagentaZuhause Flex Tarife lassen sich im Übrigen auch mit einem MagentaTV-Angebot kombinieren. Mit MagentaTV Smart Flex (10 Euro/Monat) lässt sich dann ohne eine lange Vertragsbindung in die TV-Welt der Telekom eintauchen. Wer darüber hinaus einen Mobilfunkvertrag der Telekom nutzt, profitiert auch als Flex-Kunde vom MagentaEINS Vorteil.

Damit gibt es eine 5 Euro Gutschrift auf den Mobilfunkvertrag, doppeltes Datenvolumen im Mobilfunk sowie die Festnetz-zu-Mobilfunk-Flat. Festnetz- und Internetnutzende, die ins Mobilfunknetz der Telekom einsteigen, profitieren zudem von einem persönlichen Treuebonus von bis zu 500 Euro.

Der Bereitstellungspreis für MagentaZuhause Flex beträgt 69,95 Euro. Der Wechsel in einen Vertrag mit Laufzeit ist dabei jederzeit möglich. Der Wechsel von einem Laufzeitvertrag in einen Flex Tarif zum Ende der Laufzeit.

Quelle: Deutsche Telekom | Red.: bey

