TV-Rechte: RTL schlägt bei Europapokal-Play-offs zu

Anzeige

Die Europapokal-Play-offs gehören nicht zum festen TV-Rechte-Portfolio von RTL. Deshalb musste hier nun noch einmal nachgelegt werden. Denn Eintracht Frankfurt muss sich beispielsweise erst noch für die Europa Conference League qualifizieren: Die Entscheidung fällt in Hin- und Rückspiel gegen den bulgarischen Hauptstadtclub PFC Levski Sofia.

Anzeige

Bereits bekannt war, dass RTL sich die Übertragungsrechte am Rückspiel in Frankfurt (31. August, 20.15 Uhr) gesichert hat. Nun ist auch das Hinspiel fix: RTL+ zeigt die Partie am 24. August im Livestream um 18.40 Uhr. Anstoß: 19 Uhr.

TV-Rechte an Conference League Play-offs kurzfristig gesichert – Hinspiel aber nur bei RTL+

Ein Erfolg ermöglicht dem Europa-League-Sieger 2022 den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League (Start: 21. September bei RTL und auf RTL+), nachdem man in der letzten Saison dank des Europapokal-Triumphs vor gut einem Jahr sogar in der Champions League antreten durfte. So lernt die Eintracht in kürzester Zeit alle drei Wettbewerbe kennen. Des Weiteren für den Europapokal qualifiziert sind der SC Freiburg und Bayer Leverkusen (beide Europa League) sowie die vier CL-Teilnehmer Union Berlin, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayern München.

Laura Papendick vor TV-Comeback

© TVNow / Stefan Gregorowius © TVNOW / Guido Engels © TVNOW/ Stefan Gregorowius V.l.: Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Marco Hagemann sowie Experte Steffen Freund.

Moderiert wird das Hinspiel auf RTL+ von Florian König, im Rückspiel bei RTL feiert Laura Papendick ihr Comeback. Die Sportmoderatorin hatte sich nach den Halbfinalpartien der UEFA Europa League im Mai in die Babypause verabschiedet. Kommentiert werden beide Live-Übertragungen von Marco Hagemann, Steffen Freund analysiert als Co-Kommentator und TV-Experte.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls: RTL krempelt Europapokal-Übertragungen um

Mit Material von RTL

Bildquelle: laurapapendick: TVNow / Stefan Gregorowius

EuropaLeagueHagemann: © TVNOW / Guido Engels

tvnowfussball: TVNOW/ Stefan Gregorowius

Eintracht Frankfurt: RTL